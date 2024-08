Čunek jako vsetínský Trump? V senátních volbách bude mít jen dva vyzyvatele

Když senátor Jiří Čunek před šesti lety obhajoval svůj mandát, uspěl v souboji šesti kandidátů už v prvním kole. Získal skoro 52 procent hlasů, druhý byl starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík se sedmnácti procenty.

Zřejmě i to je důvod, proč proti Čunkovi do letošních podzimních voleb strany poslaly jen dva protikandidáty: ANO nasadilo místostarostku Valašského Meziříčí Yvonu Wojaczkovou, SPD s Trikolorou Roberta Hampla, muže působícího v lesnictví.

„Vůbec se nezabývám tím, kdo proti mně kandiduje. To není moje disciplína,“ reagoval Čunek, který je senátorem už od roku 2006 a letos bude obhajovat potřetí.

„Věřím, že po osmnácti letech je konečně čas na pozitivní změnu. Valašsko si ji zaslouží a proč by tou změnou nemohla být žena?“ ptá se Wojaczková, která dříve působila i jako ředitelka základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí.

„Nepředpokládám vítězství v prvním kole. Naším cílem je ve druhém kole prokázat, že náš kandidát je lepší,“ přeje si krajský šéf ANO a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Podle něho je místostarostka Meziříčí mezi lidmi v regionu známá, tudíž má šanci uspět.

Je to ikona, uznává Čunkův soupeř

„Vím, že pan Čunek je značka, respektive ikona, je těžké ho porazit. Podmínky máme ale všichni stejné a jsme na začátku. Necháme to na voličích,“ shrnul Hampl, jehož limituje, že je z Chvalčova, tedy z kroměřížského okresu. „Bude to pro mě o to těžší,“ uvědomuje si.

Spoléhat chce na protestní hlasy, proto na svých předvolebních akcích bude mít petiční stánky, v nichž se mohou lidé vyjádřit proti migraci, proti provozování vodáren zahraničními koncerny či pro zachování české koruny. Bude mít jeden billboard.

„Využiji sociální média i outdoor reklamu. Velkou pozornost chci ale věnovat kontaktní kampani. Lidé v našem regionu nejlépe vědí, co Valašsko potřebuje,“ sdělila ke své kampani Wojaczková.

Čunek, který na podzim kandiduje také jako lídr společného uskupení lidovců a hnutí Zlín 21 v krajských volbách, jako by se kampaní ani příliš nezabýval. Byť řekl, že bude mít dva tři billboardy a připomene se i nějakou tiskovinou.

„Svůj rozdíl oproti ostatním vnímám v tom, že stále dělám výkonnou složku, jsem starosta, nebo hejtman. Lidé vidí, že pro ně pracuji trvale,“ nepochybuje Čunek. „Co se týká kampaně, tak ji nepodceňuji, ale dělám ji celých šest let,“ doplnil.

Čunkův sebevědomý přístup potvrzuje i to, že nepožádal jiné strany o podporu.

Používá metody jako Trump, míní politoložka

Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci Čunek svým stylem oslovuje konzervativní voliče, což se mu na Vsetínsku vyplácí. V Praze či středních Čechách by s tím asi neuspěl.

„Voliči si ho spojují s obranou tradičních hodnot. Postaví se za věci, které potřebují ve svých životech, a není pro ně nečitelný. To stačí,“ uvažuje Lebedová.

Dokonce si myslí, že používá podobné politické metody jako Donald Trump. „Využívá silného konzervatismu voličů, až jejich strachu ze změn trhu, politiky, hodnot,“ míní Lebedová.

Pokud by chtěl Čunka někdo porazit, musel by podle ní nabízet odlišný politický styl i konkurenční výhodu. Neměl by to být někdo, kdo dělá stranickou politiku, spíše výrazná nezávislá osobnost.

„A asi by musel nastat efekt spojení ostatních voličů proti Jiřímu Čunkovi ve druhém kole,“ naznačila Lebedová.

Že se protikandidáti do senátního zápolení s Čunkem neženou, v podstatě chápe, stálo by je to totiž hodně úsilí, času i peněz a výsledek s nejistým výsledkem. „Na Vsetínsku jsme se soustředili na kvalitní kampaň do krajských voleb,“ vysvětlil krajský šéf hnutí STAN Tomáš Chmela, proč hnutí na Vsetínsku svého kandidáta nepostaví.

Piráti už dříve řekli, že nemají dostatečně silné kandidáty na to, aby mohli v senátním klání uspět. ODS svého kandidáta taky raději vůbec nenasadila.

Prvním kolo senátních voleb se koná společně s krajskými volbami 20. a 21. září kromě Vsetínska (obvod 77) i v části Zlínska a na Uherskobrodsku (obvod 80), kde bude obhajovat další lidovec Patrik Kunčar. A to s podporou ODS a TOP 09 pod značkou SPOLU. Senátorem je od roku 2014.

Proti němu už jsou strany smělejší, porazit ho chce pět kandidátů. Za ANO ekonom a včelař Oldřich Hájek, za STAN písničkář a aktivista Zbyněk „Ziggy“ Horváth. Kandiduje i lékař a ředitel zlínské kliniky reprodukční medicíny a gynekologie David Rumpík jako nezávislý kandidát. Do Senátu chce i vedoucí uherskobrodského stavebního úřadu Barbora Fojtáchová za PRO. Za Nezávislé jde do voleb někdejší senátorka Jana Juřenčáková.