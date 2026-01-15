Od brzkých ranních hodin dopravu na tomto místě řídili policisté. „Budeme na místě do doby, než bude světelná signalizace opravená,“ hlásil po osmé hodině ráno mluvčí policie Petr Jaroš.
Krátce před desátou hodinou ráno se podařilo světelnou signalizaci zprovoznit.
Na vyřazení semaforů upozornily Technické služby (TS) města Zlín na sociálních sítích. Podle ředitele TS Jakuba Černocha došlo při středeční dopravní nehodě k poškození sloupu světelné signalizace a jeho oprava bude trvat týdny.
„Vím, že je to nepříjemné, ale děláme, co můžeme. Kolegové byli na místě hned po včerejší nehodě a pracují na tom, aby se ještě dnes nebo nejpozději zítra zprovoznilo provizorní, ale funkční řešení,“ sdělil ráno Černoch.
Semafory u zastávky MHD už jsou v provozu
Vyřazené byly v ranní špičce také semafory na přechodech u zastávky MHD Náměstí Míru.
„Od rána se u těchto semaforů střídaly hlídky městské policie, aby zajistily bezpečnost chodců i plynulost dopravy. V devět hodin byl jejich provoz obnovený,“ informoval zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.