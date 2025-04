Zastupitel Sekula se stížností brání trestnímu stíhání. Jde o osobní mstu, říká

Sekula vinu odmítá. „Nikdy žádné finanční prostředky nešly žádné politické straně. Policie pro to nemá důkazy. Naopak: strana použila své vlastní prostředky pro bytové družstvo,“ tvrdí Sekula.

Jako předseda Bytového družstva (BD) Podlesí si měl nechat schválit výdaje na „mediální působení“ a za 165 tisíc korun nakoupit billboard, reklamní plachtu, roznášku propagačních materiálů nebo reklamu na Facebooku. To vše se mělo týkat referenda, které Sekula připravoval před komunálními volbami v roce 2022.

Podle Sekuly veškeré finanční prostředky kontrolovala kontrolní komise družstva a schválila jeho členská schůze.

V referendu bylo osm otázek, které se týkaly více témat, jedna i BD Podlesí. Konkrétně toho, jestli by na něho mělo město převést svůj podíl, který v něm vlastnilo. Podle policie to byl jen trik, aby mohl použít družstevní peníze.

„To je jejich konstrukce, která je nepřijatelná. Jde o osobní mstu. Jsem ve Zlíně nepohodlný člověk pro policii i politiky,“ tvrdí Sekula, podle něhož trestní stíhání souvisí i se spory uvnitř bytového družstva.

Případ by se mohl dostat k soudu

Referendum se nakonec nekonalo, podle Sekuly proto, že město svůj podíl na družstvo bezplatně převedlo, takže k jeho konání už nebyl důvod.

Pokud by se stížností uspěl, jeho trestní stíhání by mohlo být zastaveno. Sekula to ale neočekává. Pokud neuspěje, případ by se pak mohl dostat až k soudu.

„Trestní zákoník v tomto případě stanoví možný trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Sekula už dříve vedl spory například se zlínským primátorem Jiřím Korcem (ANO) kvůli dani z nemovitosti. Sekula, který za její snížení loni pořádal demonstraci, primátora nazval lhářem. Korec se bránil trestním oznámením, které policie odložila. Na post zastupitele Sekula rezignovat nehodlá. Primátor sdělil, že ctí presumpci neviny.

Archivní video: Ve Zlíně se sešli demonstranti proti vysoké dani