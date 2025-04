„Informace zveřejněné v článku SeznamZpravy ze dne 25. 4. 2025 jsou zkreslené nebo zcela smyšlené. Šetření doposud probíhá a nebylo uzavřeno. Do doby, než bude rozhodnuto, nebudeme poskytovat žádné bližší informace médiím,“ sdělila Sedláčková prostřednictvím své kanceláře.

Zároveň tvrdí, že proti ní doposud nebylo zahájeno trestní stíhání za spáchání trestného činu a nebylo ani sděleno podezření ze spáchání přečinu nebo předáno obvinění z přestupku.

Server iDNES.cz kontaktoval policii kvůli ověření této informace. Ta ale případ nechce komentovat. „V momentu, kdy média minulý týden uvedla jméno osoby, která měla ujet od nehody, nebude policie zveřejňovat k případu další informace,“ konstatovala mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Kdo jej srazil, zjistil motorkář od pojišťovny

V minulých dnech ale policie sdělila, že účastníka nehody, který havárii zřejmě zavinil, vypátrala, a je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, za což v případě odsouzení hrozí až jeden rok vězení.

Události se stala v polovině března. Nedaleko Zlína motorkář Petr Němeček podle svých slov předjížděl na přehledném a rovném úseku dvě vozidla. Řidička před ním jedoucí Škody Octavie RS si ho ale nevšimla a sama začala předjíždět.

„Náhle vybočila, ani nedala blinkr, takže jsem neměl šanci se autu vyhnout. Narazila mi bokem do řídítek, byla to pořádná rána,“ líčil pro iDNES.cz Němeček, jehož srážka odmrštila do příkopu. „Musela vidět, že do mě narazila,“ je přesvědčený.

Že auto řídila šéfka zlínské hygieny, lékařka Eva Sedláčková, se dozvěděl v minulém týdnu z údajů pojišťovny, která vyčíslila škodu na jeho hondě na 80 tisíc korun a v případě octavie na 60 tisíc. „Nechápu, že ji nezajímalo, co se stalo,“ doplnil Němeček.

Odvolání není možné

Na událost o víkendu reagovali odboráři, kteří ministru Vlastimilu Válkovi poslali dopis.

„Ujetí od nehody a neposkytnutí pomoci ze strany lékařky nelze chápat jinak než jako závažné selhání, které je neslučitelné s výkonem jakékoliv vedoucí pozice ve státní správě,“ upozornili v dopise členové Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Válek v minulých dnech prohlásil, že pokud by se celá situace potvrdila, očekává okamžitou rezignaci ředitelky. Podle informací iDNES.cz není možné, aby ministr Sedláčkovou odvolal. Stejně tak ji nemůže odvolat ani hlavní hygienička Barbora Macková. Ta se k situaci vyjádřila na sociálních sítích a upozornila, že nadřízeným Sedláčkové je státní tajemník.

„Považuji její postoj k celé věci za velmi nešťastný. Ministerstvem zdravotnictví byla vyzvána k rezignaci, což odmítá. Je mi velmi líto, že svým postojem poškozuje vnímání hygienické služby jako celku,“ napsala Macková.