Jak se dá opravit les? Stačí dát mu šanci znovu růst, říká ochránce

9:56

Procházka z parkoviště na Královci až do nitra divočiny ve starém lese Ščúrnica nabízí nezvyklý pohled. Lesy ve zdejší bělokarpatské přírodě jsou totiž jiné. A do značné míry za to mohou ochránci přírody z valašskoklobouckého spolku Kosenka.