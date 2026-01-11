Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

„S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás opustil Ladislav Samohýl, vášnivý sběratel historických vozidel a mnohonásobný účastník Zbraslav-Jíloviště,“ uvedl závod na své facebookové stránce.
„Na podzim nám ještě řekl větu, která se teď vrací s tichou naléhavostí: ‚V roce 2026 zase vyjedu na kopec.‘ Jako by tím přivázal další rok k radosti, k tradici, k burácení motorů a vůni benzínu. Ten slib už se nenaplní – ale zůstává v něm všechno, co ho vystihovalo: chuť být u toho, neztratit tempo a znovu se postavit na start. Čest jeho památce,“ uzavřel závod svůj příspěvěk.
V Samohýlově sbírce nechyběl podle Zlínského deníku třeba vzácný Benz Parsifal, celá plejáda vozů Mercedes-Benz, velká kolekce vozů Laurin & Klement, největší sbírka vozů Bugatti v Česku nebo vzácné motocykly z počátků světové motorizace.
O všech vozech měl navíc velký přehled. Uměl jmenovat jednotlivá auta, jejich původ, historii či potřebné opravy. Jeho sbírka čítala asi na 400 vozů.