„Přišla strašná voda, babička pořád brečí.“ Rodiny vyklízejí domy po smršti

„Přišla strašná voda,“ přiblížila Volná. „Dávali jsme věci ke dveřím, ale voda je náhle vyrazila a tekla dovnitř. Babičku jsem přesunula do obýváku, šla jsem zarazit dveře. A mezitím, než jsem se za dvě minuty vrátila, byla voda v kuchyni. Bylo to hrozné,“ vzpomíná.

To se stalo kolem osmé hodiny v neděli večer. Babičku, která má 93 let, odvezli pryč. „Babička pořád brečí. Zažila tady velkou vodu už dvakrát, ale nikdy ne tolik,“ nastínila Volná, zatímco prochází domem, na jehož podlaze leží vrstvy kluzkého bahna. Podlahy jsou místy vzduté. „Bylo to hrozně rychlé. Nástup trval tři čtyři minuty. Nedalo se nic dělat,“ říká Volná.

Nábytek je z velké části poničený, stejně jako spotřebiče. Zaplavená byla sekačka a další věci. V kuchyni kvákaly žáby. Na ulici je kontejner, kam se svými blízkými věci vynáší. Na plotě v zahradě je ve výšce metru naplavená tráva. Dvorek se změnil v bazén, v němž plavaly bečky a další věci. Volná odhaduje, že škody půjdou do milionů korun. Sklíčenosti však dosud nepropadá.

„Řekli jsme si, že nebudeme bláznit, protože už s tím stejně nic neuděláme,“ poznamená její otec Jiří Juráň, který obhlíží spoušť v kuchyni.

Opodál bydlí Zdeněk Závrbský, jehož dům dopadl lépe. Voda se dostala do garáže a pak jen trochu do obytných místností. „Neštěstí to nebyla taková hrůza,“ říká Závrbský, přesto i on počítá škody. Štípačku zaplavila voda, zasáhla i ledničku. „Byla to rychlá voda,“ potvrzuje.

U kontejneru na ulici je také starosta Rackové Jaroslav Kaňa. „Povodeň nás velmi zasáhla. Máme asi třicet zatopených rodinných domů. Voda zaplavila i kulturní dům a školku,“ vypočítává, když kolem něho neustává ruch. Lidé nabírají lopatami bláto ze dvorů, zbavují se ho i hadicemi s vodou.

Starosta odhadl škody na obecním majetku na milion korun, na majetku lidí asi na deset milionů korun. Problém podle něj nastal ve chvíli, kdy se poldr na obcí naplnil a začal přetékat. Zdejší potok se velmi rychle rozvodnil. Kolem osmé večer starosta vyhlásil třetí povodňový stupeň. Voda opadala kolem půlnoci.

„Nevím, co by se dalo udělat, aby se to už neopakovalo. Větší poldr tam udělat nejde. Déšť byl asi příliš vydatný,“ zamýšlí se Kaňa.

Všude bahno a špinavá voda

Mezitím František Žůrek poblíž hlavní cesty se svými blízkými prochází sklepem, kde je stále po kotníky vody. V neděli večer se přitom vracel z dovolené. „Voda šla okýnkama dovnitř, jejím tlakem se zvedla i podlaha. Vždycky jsem si to uchránil. Ale teď to nešlo,“ říká Žůrek.

Všichni postižení se shodují v tom, že kdyby šlo o čistou vodu, nebyl by to takový problém. Ale všude je mazlavé bahno, které zapáchá. „Jsou i horší věci. Říká se, že když nejde o život, nejde o nic, ale toto nechce zažít nikdo,“ uleví si jeden z mužů, kteří rodině Žůrkových pomáhá.

Při nedělní bouřce zatopila voda i dům Františka Žůrka v Rackové na Zlínsku. (1.7.2024)

Jejich sousedi jsou na tom podobně. Vynášejí věci do bláta, čistí hadicemi příjezdové cesty. Jsou tady hasičská auta, vozy technických služeb. I ostatní lidé se snaží pomáhat.

Když velká voda v Rackové opadla, přetekla do nedalekých Sazovic, kde se centrum obce změnilo v jezero. Pod vodou bylo sportoviště, koupaliště i části rodinných domů. „Byla nahlášena evakuace jedenácti osob, ale na obecní úřad se evakuovala jen jedna maminka se třemi dětmi. Ráno odjeli za příbuznými. Ostatní šli zřejmě ke známým nebo k rodinám,“ přiblížila starostka Sazovic Michaela Vajdíková.

Petr Kučera provozuje sazovické koupaliště druhý rok, před časem vyčistil a zprovoznil bazén. Teď se dívá, jak hnědá je jeho voda.

„Hasiči prioritně řeší obyvatele a jejich domy. Až to udělají, jsme domluveni na tom, že nám pomůžou odčerpat bazén,“ říká. Ani on beznaději nepodléhá, ačkoliv voda s blátem se dostala do zázemí koupaliště, tedy i do techniky. Určitě poškodila provozní část přilehlé restaurace, kterou provozuje. Přesto věří že za týden by mohl opět otevřít.

„Na rozdíl do tornád na jižní Moravě to tady jde pořád všechno spravit,“ uvědomuje si Kučera. Aby mohl vařit obědy, přivezl si generátor. Část obce byla bez proudu.

Opodál bydlí Ivan Janík a právě z této ulice se lidé evakuovali. On s rodinou zůstal doma. Po druhé hodině ráno bylo kolem domu téměř půl metru vody.„Rodiče byli v šoku,“ vzpomíná Janík. „Byl to stres. Sešli jsme dolů a začali dávat pytle s pískem ke dveřím.“

Přesto byla uvnitř domu voda, sahala do výšky 20 centimetrů. Opadla až po sedmé ráno. Před polednem už to v domě vypadalo lépe. „My jsme na tom asi nejhůře, protože jsme nejníž. Proud vody šel přímo přes nás. Ale i sousedi jsou na tom špatně,“ zhodnotil Janík.