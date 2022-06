Byty by zarazily rozvoj průmyslových podniků, míní majitelé firem ve Zlíně

Nelíbí se jim také, že jim o chystané změně z radnice předem nikdo neřekl. Setkání se uskutečnilo začátkem června. „Řekli jsme si své názory a stanoviska. Bylo to konstruktivní a dohodli jsme se, že se potkáme znovu. Jsou otevřené všechny varianty,“ uvedl Korec.

Podle něho nejde o politické rozhodnutí, ale názor odborníků, že by se Rybníky mohly výhledově změnit na lokalitu pro bydlení. Výroba by zůstala zachovaná. Změna umožňuje kromě bydlení a občanského vybavení také komerční zařízení, služby a „nerušící“ výrobu. Nebylo by možné pouze objemově rozvíjet těžkou výrobu.

„Potvrdili jsme si to, co jsme uvedli v námitkách proti změně územního plánu: bezkonfliktní sousedství bytové a průmyslové zóny vidíme jako nemožné,“ řekl po setkání Daniel Tkáč, majitel firmy Taš-Stappa, která v areálu působí přes dvacet let a má asi sto zaměstnanců.

V areálu Rybníky, který vznikl před sto lety, funguje přes dvacet firem, které zaměstnávají kolem 700 lidí. Jejich majetek dosahuje řádů miliard korun. Podle nich by nebylo možné bezproblémové fungování domů pro bydlení i s ohledem na hlavní průmyslový areál na druhé straně řeky Dřevnice a nedalekou teplárnu. „Nezaujali jsme definitivní stanovisko,“ shrnul výsledek schůzky Tkáč.

Podnikatelé chtějí vědět, na základě čeho a proč se město rozhodlo pro změnu. Zástupci magistrátu říkají, že o ni zažádala společnost Cream nebo její dceřiné firmy, které v areálu sídlí.

„Možná by bylo dobře, kdyby došlo k redukci rozsahu změny tak, aby vyhovovala všem,“ připustil před časem ředitel Creamu Martin Jarolím. Uvedl, že by se dalo uvažovat o změně na bydlení ve východní části blíže centru města, v západní však ne. Cream tam plánuje výstavbu tří velkých hal.

Zlínská radnice nedávno schválila strategii, podle níž by město mělo mít v roce 2035 až 100 tisíc obyvatel. Dnes jich má zhruba 75 tisíc a potýká se s nedostatkem bydlení. Další setkání mezi zástupci města a podnikatelů z areálu Rybníky by se mělo uskutečnit ještě v první polovině června.