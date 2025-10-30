Ve Zlíně soudí dva Ukrajince a Slováka. Viní je ze rvačky, která skončila smrtí

V potyčce kromě jiných figurovali Ukrajinci Ihor Kolisnychenko a Andrii Narytnyk a také dva bratři, Slováci Michal Sklenka a Martin Sklenka. Michal Sklenka na následky zranění na místě zemřel.
Zatím vypovídal jen jeden obžalovaný, druhý teprve přijde na řadu. Třetím obžalovaným je Slovák Martin Sklenka, bratr zemřelého Michala. Ten ale u policie odmítl vypovídat a k soudu nedorazil.
„Trestní věc Martin Sklenky se vylučuje k samostatnému projednání a rozhodnutí. Nevíme, kde teď pobývá, je možné že je na Slovensku, ale nemůžeme žádat o předvedení ze Slovenské republiky,“ sdělil předseda senátu Koudela.
V Luhačovicích se před barem popralo sedm lidí, jeden z nich na místě zemřel
K noční rvačce v Luhačovicích před barem Amerika mělo dojít kvůli debatě o válečném konfliktu na Ukrajině. Mezi sedmi osobami, které při potyčce kolem třetí hodiny v noci zachytila kamera, byli Ukrajinci, Slováci, Polák a Češi.
Podle státní zástupkyně Renaty Bártkové mu obžalovaní Ihor Kolisnychenko a Andrii Narytnyk způsobili krevní a kožní výrony, zhmoždění slinivky břišní, masivní krevní výron mozku, výron obou spánkových čelních laloků a otok mozku. Bezprostřední příčinou smrti bylo krvácení do mozku.
„Oba obžalovaní úmyslně ohrozili život nebo zdraví tím, že se zúčastnili rvačky, spáchali přečin rvačky, přečin výtržnictví a zvlášť závažný zločin ublížení na zdraví spáchaný ve formě spolupachatelství,“ konstatovala Bártková.
Událost zaznamenala kamera
Předseda senátu Radomír Koudela nechal přehrát záznam z kamerového systému, který celý průběh konfliktu zachytil. Během patnácti minut se na zahrádce před barem, kde seděla pětice mužů, odehrál příchod dvou mužů, kteří si k nim přisedli, strhla se hádka a vzájemná potyčka, která skončila smrtí jednoho z nich.
„Účastnil jsem se konfliktu, ale ne že bych zapříčinil smrt,“ prohlásil devětadvacetiletý obžalovaný Ihor Kolisnychenko. „Pouze jsme seděli a odpočívali, všechno bylo v pořádku. Pak k nám přišli bratři Sklenkovi. Sami si k nám přisedli, byli agresivní, provokovali nás, vyhrožovali nám konfliktem založeným na národnosti, sdělovali, ať se vrátíme na Ukrajinu,“ popsal.
„Cítil jsem strach, byli to dva dospělí muži, fyzicky větší, než já. Když mi říkají, že mám jet na Ukrajinu a válčit tam, musíte pochopit, že v mé zemi lidé s takovou pozicí zabíjí moje spoluobčany,“ doplnil.
Cizinci zbili otce dvou dětí, na místě zemřel. Manželka oběti soud proplakala
„Za ublížení na zdraví spáchané ve spolupachatelství, výtržnictví a rvačku hrozí Ukrajincům až deset let vězení. Slovák je obžalovaný z výtržnictví a rvačky, za mřížemi může v případě odsouzení strávit až dva roky,“ uvedla mluvčí soudu Klára Belkovová
Ke konfliktu před jedním z barů v centru Luhačovic vyjížděli policisté časně ráno v sobotu 20. července 2024. Došlo k opakovanému fyzickému napadání – údery pěstí, kopy a strkanicím.
„V důsledku těchto útoků utrpěl poškozený rozsáhlé vnitřní krvácení v oblasti mozku, které vedlo k jeho úmrtí krátce po incidentu, další osoby utrpěly lehčí zranění,“ sdělila Belkovová.
V Česku byli legálně
Policie v minulosti uvedla, že se do potyčky zapojilo sedm cizinců. Ve všech případech šlo podle kriminalistů o cizince, kteří v České republice pobývali legálně.
Zbraně aktéři konfliktu nepoužili. Kvůli úmrtí jednoho z nich nařídili policisté po incidentu soudní pitvu.
21. července 2024