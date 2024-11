Nemůžeme dát lidem auto, ať jedou jinam. Starostům vadí rušení úřadů práce

V Holešově loni stát zrušil pobočku finančního úřadu, teď tam chystá zavřít úřad práce. Opět bez toho, aniž by se o tom s vedením města bavil.

„Stát rozhodl o nás bez nás,“ posteskl si starosta Holešova Milan Fritz. „Jako starosta chci, aby lidé měli ve městě možnost kontaktu se státem. Navíc v případě sociálních dávek a žádání o práci jde o lidi, které chcete chránit, protože jsou ve složité situaci. Měli bychom jim pomoci ve styku s úřadem. Je to špatné rozhodnutí státu,“ míní.

Fritz právě jednal s větší romskou rodinou, které se chystaná změna také nelíbí. Bude totiž muset jezdit do osmnáct kilometrů vzdálené Kroměříže.„Nemůžu jim dát auto, aby se tam dostali,“ poznamenal Fritz.

Podobně to vidí starostové dalších čtyř měst v kraji, kde stát pobočky úřadu práce zruší během příštího roku. Jde o Rožnov pod Radhoštěm, kde skončí hned dvě, Bojkovice, Slavičín a Karolinku.

Rožnov přijde o úřady navzdory megainvestici

„Nepovažuji to za správný krok. Lidé už tak mají finanční problémy, které řeší tím, že navštěvují úřad práce, a teď budeme z jejich kapes tahat další peníze,“ reagoval starosta Karolinky Richard Holiš. „Budou muset jezdit do Vsetína a zpátky, což pro ně bude znamenat další náklady a ztrátu času.“

V Rožnově je situace o to komplikovanější, že stát zavře dvě pobočky ve chvíli, kdy se tam plánuje obří investice do výrobny čipů onsemi, což bude znamenat přibližně tisíc nových zaměstnanců.

„Chápu, když se řeší optimalizace v rámci veřejné správy, když třeba Česká pošta řešila pobočky, kde klesl počet poslaných balíků. Ale ve městě, kde řešíme strategickou investici se společností onsemi, aby úřad práce zavřel dvě pobočky ze dvou, to je zásadní průšvih. Chci to řešit na centrále úřadu, za nás je to nepřípustné,“ ohradil se starosta Rožnova Kučera.

Podle něho jsou agendy, které je možné digitalizovat, u jiných to ale možné není a je třeba osobní kontakt. „Tohle nejde nahradit, budeme s tím velmi aktivně a ostře bojovat,“ nastínil.

Také jemu hodně vadí, že s vedením města nikdo předem otázku rušení úřadů práce neprobral.

„Služby neomezíme, ale zkvalitníme“

Stát chce v rámci transformace úřadu práce zrušit 83 poboček, převážně v menších městech. Jejich zaměstnance propouštět nehodlá, mají se přesunout na jiná, klíčová pracoviště. V kraji jde o 53 lidí.

„Dostupnost našich služeb se v jednotlivých regionech značně liší, nerovnoměrné je také vytížení pracovišť v jednotlivých krajích,“ nastínil ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Jedním z argumentů centrálního vedení úřadu práce je bezpečnost zaměstnanců, která je na menších pracovištích slabší a incidentů má v poslední době přibývat.

„Na základě důkladné analýzy jsme vyhodnotili veškeré aspekty racionalizace pobočkové sítě tak, aby byla zachována dostupnost našich služeb. Cílem není služby úřadu omezovat, ale naopak zkvalitnit a posílit tam, kde je to skutečně potřeba,“ tvrdí Krištof.

Doplnil, že stále platí, že pro 98 procent klientů bude dojezdová vzdálenost hromadnou dopravou do 45 minut včetně času na přestup a autem do 25 minut. Úřady práce jsou navíc dnes dostupné i jinými kanály, například online klientskou zónou Jenda nebo prostřednictvím datových schránek či elektronického podpisu. Na některých poštách je možné podat žádost o rodičovský příspěvek.

Zástupci úřadu práce už jednali se starosty obcí, kde bylo zrušeno patnáct poboček. Krajští ředitelé pak budou jednat s dalšími starosty, ve Zlínském kraji se to odehraje příští týden.

K incidentům na pobočkách nedochází

Starosta Slavičína Tomáš Chmela se ale hodlá obrátit přímo na ministra práce a sociálních věcí.

„Pokud se chce prezentovat odlivem dalších služeb pro občany, které slouží k rozvoji území v odlehlejších oblastech, tak to je velká politická chyba,“ domnívá se Chmela. „Politika zaměstnanosti se má řešit tam, kde je reálná potřeba agendy tohoto typu.“

Chmela neuznává argument ohledně bezpečnosti. Podobně jako další starostové. „V našem úřadu práce za třicet let k žádnému incidentu nedošlo. Jsou tam zasklené přepážky, pracovnice jsou zamčené, nemůže se k nim nikdo dostat. Považuji to za zástupný důvod,“ popsal Holiš.

„Museli by to doložit statisticky, podle mě je to ale spíše záminka,“ soudí Fritz.

V Bojkovicích už dříve přišli kromě finančního také o živnostenský úřad. Teď přibude také úřad práce.

„Zase přijdeme o nějakou službu. Už jsme na to v uvozovkách a s nadsázkou zvyklí,“ glosoval situaci starosta Petr Viceník.

„Státní správa se od lidí vzdaluje, přestože když se podíváte na statistiky, počet zaměstnanců státní správy roste. Myslím si, že by se nad tím opravdu měl někdo zamyslet a uvědomit si, že i občan na malé obci platí stejné daně jako ve velkých městech,“ dodal starosta Bojkovic.