Záchranné centrum pro lvy či nájemní byty. Zlín proinvestuje 600 milionů

Vyplývá to z rozpočtu, který zastupitelé schválili minulý týden. Podle ekonomického náměstka primátora Miroslava Chalánka (ODS) bylo zásadní, aby byl rozpočet v nejisté době stabilní, podporoval služby a veřejné aktivity a maximální prostředky šly na investice. „Zapojíme do nich i přebytek z roku 2023, který by měl být 300 milionů korun,“ upřesnil.

Bez přebytku by na investice šlo kolem tří set milionů, což bývá obvyklé. Aby se tato suma nesnižovala, město letos zvyšovalo řadu poplatků, včetně daně z nemovitosti či ceny jízdného v hromadné dopravě. „Na příjmové straně jsme udělali spoustu opatření, která nám dala možnost držet investice na této úrovni,“ vysvětlil Chalánek.

Mezi nejzásadnější patří výstavba záchranného centra pro lvy v zoologické zahradě Lešná, na což je vyčleněných 25 milionů korun. Peníze na akci za celkem 90 milionů poskytne i stát a Zlínský kraj. „Záchranné centrum pro lvy je výjimečný projekt. Nejen svým pojetím, ale i financováním,“ zdůraznil ředitel Lešné Roman Horský.

Další velkou akcí je výstavba nájemní bytovky Na Slanici, na niž půjde z rozpočtu skoro 70 milionů, i tady se počítá s dotací, která městu část nákladů pokryje. V domě bude 31 bytů a první obyvatelé by se do nich měli nastěhovat v roce 2025.

Částka 25 milionů má jít na modernizaci a rozšíření metropolitní počítačové sítě, což souvisí i s postupující digitalizací. Vůbec nejvíce peněz, rovných 100 milionů, přičemž velkou část má pokrýt dotace, je vyčleněno na objekt sociální péče v Malenovicích. Tam má opravou budov vzniknout zařízení pro seniory s demencí o kapacitě čtyřicet lůžek.

Do dopravy půjde 152 milionů korun, za které se budou dělat spíše menší investice. Největší je zabezpečení opěrné zdi v Návesní ulici na Mladcové za 40 milionů. Na sport je určeno 40 milionů, hlavně na opravy sportovišť, školních i v areálu Sokolovny. Do školství má jít 34 milionů, mimo jiné na vybudování odborných učeben.

„Město Zlín v novém roce navýší finance určené pro rozvoj místních částí o 15 milionů na celkových 40 milionů korun. O dva miliony na sedm se navýší i rozpočet projektu Tvoříme Zlín, o kterém rozhodují občané vnitřního Zlína,“ připomněl primátor Jiří Korec (ANO).

Na akce za stovky milionů korun nejsou peníze

Ačkoliv je investic hodně, podle opozičního zastupitele Čestmíra Vančury (Zlín 21) scházejí ty strategické, které by město mohly posunout dopředu. Mluví o investičním vakuu v posledních dvanácti letech.

„Na seznamu strategických investic každý rok něco přibývá a množství, které valíme před sebou, narůstá. A s tím narůstají i náklady, což souvisí s dříve nepoužívaným plánovacím systémem pro střednědobý rozvoj města,“ míní Vančura.

K tomu, aby Zlín mohl udělat zásadní akce za stovky milionů korun, jako je přestavba Velkého kina či náměstí Míru, potřebuje externí zdroje. Uvítal by také změnu v rozpočtovém určení daní (RUD), ale to se nedaří prosadit. „Pokud jde o větší investice, vycházím z toho, jaké možnosti máme. Změna RUD by nám obrovsky pomohla,“ reagoval Chalánek.

Rozpočet je navržený jako schodkový. Kromě investic rostou také další výdaje a příjmy. Výdaje jsou zhruba 2,5 miliardy, přičemž minulý rok byly přibližně 2,1 miliardy. Skoro dvě miliardy půjdou na provoz. Příjmy jsou navrženy o zhruba 250 milionů nižší, když loni byly nižší o 120 milionů. Největší podíl tvoří daňové příjmy, téměř 1,9 miliard. Ovšem tato částka po mnoha letech přestala růst.

„Když se podíváme na výběr daní, je predikovaný pokles DPH, což je vlajková loď v daních. Počítáme se stagnací. Bude to hodně o provozních výdajích a efektivitě,“ nastínil Chalánek.

Zlín zdražil poplatky

Radnice se při tvorbě rozpočtu musela potýkat s více úskalími. Jedním z nich byl vládní konsolidační balíček. Město a nakonec i stát zvedly daň z nemovitosti a výnosy z ní nadále zůstanou v obecní pokladně. Samosprávy ale naopak přijdou o část výnosů z hazardu, což pro Zlín znamená ztrátu 50 milionů. Porostou i další výdaje v souvislosti s vládním balíčkem.

„Letos jsme zdražili vše kromě poplatku za psy a díky tomu je rozpočet relativně stabilní. Pokud ale dostaneme další zásah z vládní úrovně, nemáme už kde brát. Nemůžeme to dál přenášet na občany, museli bychom snižovat investice,“ upozornil Korec.

„Každý nedostatek peněz je příležitostí k efektivizaci. Máme prostor začít s odtučňovací kúrou, můžeme z města udělat fajn vymazleného atleta,“ navrhoval opoziční zastupitel Jaroslav Juráš (Zlín 21).

Podle Korce se však na provozu města už příliš šetřit nedá, protože úsporná opatření se dělala v době koronaviru a prudkého zdražování energií.