Nejdřív služby, potom investice. Velké projekty v rozpočtu Zlína scházejí

S přebytkem z hospodaření z letošního roku by to mělo být přes 300 milionů. Rezerva je dalších 64 milionů.

Opoziční zastupitelé kritizovali, že neobsahuje více investic, které by město postrčily dopředu, a naopak se v něm navyšují provozní výdaje. Navíc když město letos vybralo od lidí z vysoké daně z nemovitosti 140 milionů korun navíc.

„Chtěli jsme, aby rozpočet vykazoval stabilitu pro město, partnery a organizace, jež jsou na něho navázané,“ přiblížil ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). „Šlo nám i o zachování služeb a kvality života, které město poskytuje. Nechtěli jsme jenom škrtat,“ doplnil.

Předpokládané příjmy jsou 2,44 miliardy korun, výdaje 2,41 miliardy. Přebytek 30 milionů půjde na splátku úvěrů.

Podle Chalánka radní chtěli, aby provozní výdaje byly i příští rok na letošní úrovni, což se ale nepodařilo. Rozpočet počítá s jejich nárůstem o 13 procent, což je 251 milionů. Důvody podle něho spočívají v tom, že magistrát přidává zaměstnancům podle tarifů a zvyšuje jim z vlastní vůle o dvě procenta osobní ohodnocení. Více peněz jde do filharmonie, divadla, škol či skládkování odpadu.

Kritika opozice nebyla příliš ostrá, zazněla dokonce i slova pochvaly. Výhrady se týkaly především toho, že v rozpočtu scházejí prorůstové investice.

„Co říkáte, nesouhlasí se strategií, kterou jsme si dali, že budeme budovat město pro 100 tisíc obyvatel a bude se rozvíjet a zlepšovat infrastruktura. Rozpočet je odchýlení od této strategie,“ reagoval na Chalánkova slova opoziční zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21).

Radní si už dříve schválili záměr, že budou chtít zvýšit počet obyvatel ze současných 74 tisíc na 100 tisíc, jak už to plánoval Jan Antonín Baťa. A to tím, že bude Zlín pro občany atraktivní.

„Příjmy projídáme provozem“

„Dudák ale spočítal, že provozní výdaje města převyšují v součtu od roku 2019 daňové příjmy o 30 milionů korun. „Pokud pojídání příjmů provozem bude pokračovat a pokud město nezíská více peněz z výběru daní nebo nesníží provozní výdaje, zůstanou mu prostředky jen na konzervaci současného stavu. Na rozvoj zapomeňme,“ naznačil Dudák.

„Které kapitoly máme škrtnout?,“ reagoval Chalánek s tím, že pokud by mělo jít více peněz na investice, muselo by to být na úkor omezení služeb pro občany.

„V detailech se liší dobré fungování firem od špatných. Jak si to přehrajete na město, je na vás,“ opáčil Dudák. A upozornil, že například na magistrátu v Českých Budějovicích, které mají 100 tisíc obyvatel, pracuje stejné množství úředníků jako na radnici ve Zlíně, jenž je o čtvrtinu menší.

„Vloni jsem říkal, že mám obavu, že když lidem zvýšíme daně, tak abychom je nedali do provozu. A tak to na první pohled vypadá,“ poznamenal opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN). Řekl, že ho překvapil propad investic a nárůst provozních výdajů.

Opoziční zastupitel Petr Sáha (Zlín 21) zmínil, že by město mělo řešit nárůst příjmů, ale ne na úkor občanů, a každý rok udělat jeden velký projekt. Břetislav Prchal (SDP) připomněl, že Zlínu stále ubývá obyvatel, s čímž by měl něco dělat.

V roce 2026 mají být investice vyšší

„Nových investic máme minimum, snažíme se udržet to, co tady máme, a dát do rekonstrukcí přidanou hodnotu. Z cesty děláme cestu, z chodníku chodník, z parku park. Dožívají věci, které se snažíme obnovovat,“ přiznal primátor Jiří Korec (ANO).

Už delší dobu hovoří o tom, že pokud se městu nezvednou příjmy, například změnou v rozpočtovém určení daní, o čemž bude rozhodovat stát, nebude mít na velké akce a za pár let ani na provoz svých nákladnějších institucí. Současně naznačil, že v roce 2026 by měla být suma na investice přece jen vyšší už proto, že město dokončí přípravu velkých projektů.

Doprava, školství i sport

Příští rok by chtělo získat stavební povolení na přestavbu Velkého kina, náměstí Míru i demolici a výstavbu nové budovy číslo 10 vedle radnice. Jako první by mělo přijít na řadu Velké kino. Bez externích zdrojů se ale radnice neobejde.

Pokud jde o investiční stránku rozpočtu na příští rok, nejvíce peněz jde do dopravy, a to 73 milionů. Počítá se s výstavbou okružní křižovatky na ulicích Křiby a Pasecká na Jižních Svazích nebo úpravou uličního prostoru Zálešná II. Do bydlení, služeb a územního rozvoje půjde 48,5 milionu, přičemž část je vyčleněná na opravu bytového domu Drofa na Zálešné.

Na ochranu životního prostředí jde 28,4 milionu a počítá se s příspěvkem na výstavbu občerstvení a toalet v asijské části zoologické zahrady. Sport dostane 13,9 milionu, nejvíce Steza, jež se stará o městská sportoviště. Do školství poputuje 8,7 milionu, hlavně na opravy základních a mateřských škol. Pět milionů je vyhrazeno na proměnu obchodů v podchodu u náměstí Práce.