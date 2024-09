Začala jsem brečet. Ženě v Rožnově vyplavila velká voda domek už potřetí

Danuše Zapletalová i s manželem čistila menší domek. „V dílně bylo minimálně půl metru vody, vzadu na zahradě metr,“ říká klidně. Přiznává ale, že její první reakce byl jiná.

„Začala jsem brečet. Je to už potřetí, co nás vyplavila voda. Je to vyčerpávající,“ přiznává. Povodně zažila i v letech 1997 a 2010.

„V domku bylo určitě třicet centimetrů, přestože jsme měli pytle z obou stran. Před garáží jsme měli pytle minimálně do výšky sedmdesát centimetrů, měli jsme i pěnou zatěsněné vrata a dveře. Voda bohužel prosákla,“ přiblížila.

Na zemi v chodbě leží koberce i z jiných místností. Na stěně je vidět čára, kam dosahovala hladina. V kolečkách zůstaly naskládané věci. Obývací pokoj je bez koberce, zůstává tam starší stůl a několik dalších věcí. Běží vysoušeč. Průchod na zahradu pokrývá bláto. Na plotě jsou naplaveniny, tráva a květiny polehlé. A na chodnících opět mazlavé bláto.

„Bude se muset oklepat omítka, protože je voda kontaminovaná a porostou tady pak houby. Měli jsme v obývacím pokoji houby už po povodni v roce 2010,“ přiblížila Zapletalová. „Nevíme, jaká bude škoda, jsme ale pojištění,“ přemítá.

„Živočichové jsou chránění, my ne“

Současně si ale uvědomuje, že mnoho lidí je na tom hůře. To, co se přihodilo jí a manželovi, nazývá pouhou prkotinou. Ale také ona si myslí, že by tady k záplavám opakovaně nemuselo docházet, kdyby se upravilo koryto Bečvy, která teče nedaleko.

„Ale bohužel zůstalo tak. Slyšela jsem, že za to můžou ochranáři, kteří s tím nesouhlasí. Mají tam žít chránění živočichové, ale my chránění bohužel nejsme,“ posteskla si Zapletalová.

O problému ví i starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera. Když nejvíce postiženou lokalitou města prochází, lidé si na to stěžují.

„V toku kousek nad námi jsou štěrkové nánosy, které by se daly odstranit. Řešili jsme to s Povodím Moravy i s AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) už zhruba před půl rokem, ale nedají nám kvůli ochraně přírody pozitivní vyjádření,“ vysvětluje Kučera.

Rožnov leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, takže jsou tady přísnější podmínky pro zásahy do krajiny. „Nechtějí to povolit kvůli živočichům, kterým to vyhovuje. Měli jsme tady i bobra,“ nastínil starosta. „Pokud by se koryto upravilo, tak by to při stoleté vodě pomoci nemuselo, ale při této by to pomoci mohlo,“ míní Kučera.

Areál koupaliště byl deset hodin pod vodou

Současně ale říká, že se město těsně před aktuálními povodněmi dohodlo s ochránci přírody na tom, že se odbagruje část koryta Hážovického potoka, který je přítokem Bečvy. Podle Kučery to bylo rozhodující v tom, že se voda vylila hlavně na cesty a neohrozila tolik domů.

I město ale po povodni sčítá škody, největší na koupališti. Celé bylo na zhruba deset hodin pod vodou. Dnes je kalná voda pouze v bazénech.

„Koupaliště vypustíme a předpokládáme, že bude zasažená technologie, které bude na výměnu,“ tuší Kučera. Voda zalila také fontánu na náměstí a natekla do základní školy, kde by se mělo zítra zase učit. Podle starosty se podařilo zabránit větším škodám i díky tomu, že se průběžně čistili propustky, pytli s pískem se odkláněla voda a dělala se i další opatření.

„Když začala Bečva hodně stoupat nad třetí povodňový stupeň, měli jsme velkou obavu, jak to dopadne. Kdyby stoupla ještě o deset centimetrů, byly by následky výrazně horší,“ uzavřel starosta Rožnova pod Radhoštěm. Úklid a čistění budou ale podle něj ještě delší dobu pokračovat.