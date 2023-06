Po společenském domě a internátu chce Rožnov koupit i sportovní halu

„Vybudování nové sportovní haly je v blízké budoucnosti pro Rožnov málo reálné, protože město nemá vhodné pozemky k takové stavbě a náklady na novou halu by byly mimo současné finanční možnosti rozpočtu,“ uvedl starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Odhadovaná cena za stavbu nové haly by podle radnice činila kolem 150 milionů korun.

„Sportovci v Rožnově vnitřní prostory potřebují co nejdříve. Odkup již fungující sportovní haly se jeví jako rychlý krok, jak situaci zlepšit. Navíc jsou u haly pozemky pro přístavbu a tím by došlo ke zvýšení kapacit hal,“ řekl Kučera.

K prodeji by mohlo dojít v horizontu jednoho roku, město bude s Kramolišem znovu jednat letos v září. Otázkou je, pro které sporty bude hala určená. Nyní se v ní hraje tenis, badminton či squash, dají se tam pořádat také kulturní a společenské akce. Variantou je dva venkovní kurty zastřešit a zvýšit tak kapacitu sportovišť v hale.

„Pak by se tenis mohl přesunout právě sem a velká hala by byla multifunkční. To je ale zatím jen výhled, budeme o tom diskutovat,“ podotkl starosta.

„Hala je svým povrchem zaměřena na tenis, squash a badminton. Díky tomu nezvětší nabídku pro jiné kolektivní sporty, jako je házená, florbal a fotbal,“ upozornil opoziční zastupitel Petr Uličný (ANO). „U každé školy má město vlastní tělocvičnu. Proto mít takto specificky zaměřenou halu je zbytečný luxus, který si vzhledem k omezování veřejných financí k obcím ze strany státu nemůžeme dovolit.“

Zároveň by také šlo o další výdaj z městské pokladny. Současné vedení Rožnova se chystá od firmy Synot koupit historickou budovu Společenského domu za 25 milionů korun a zhruba stejnou sumu má stát nákup objektu internátu Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v ulici 1. máje, který patří Zlínskému kraji.

Město přitom dlouhodobě řeší výstavbu nového kulturního centra za stamiliony korun. Podle starosty však kvůli těmto investicím není nijak ohroženo.

„Financování kulturního centra z úvěru je nedotčené, jede to po vlastní ose. Spíše bych to viděl tak, že město rozvíjíme v jiných oblastech, jako je sport, bydlení či spolková činnost, za což jsem rád,“ doplnil Kučera.