Mnohamiliardová investice onsemi přinese víc studijních míst a promění Rožnov

Jde o největší investici v moderní historii Česka. Americká společnost onsemi rozšíří výrobu čipů ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm za dvě miliardy dolarů, což je v přepočtu 49,8 miliardy korun.

Nyní zde zaměstnává kolem dvou tisíc lidí a v budoucnu má další tisícovka přibýt. Půjde o špičkové vzdělané vysokoškolské pracovníky a vysoce specializované lidi s technickým zaměřením.

Stát proto připravuje strategii, jak podobné experty připravit v rámci současného vzdělávacího systému. Hodlá vytvořit takzvanou poptávkovou mapu a podle ní postupovat.

„Už od příštího roku chceme navýšit kapacitu technických vysokých škol, jako je například ČVUT v Praze, o desítky studentů,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek, který tento týden dorazil na jednání přímo do Rožnova.

Podobně mají přibýt budoucí absolventi středních škol s technickým zaměřením ve Zlínském kraji i okolních regionech. Pro výrobu čipů budou potřeba zejména obory jako fyzika, chemie či IT.

Zlínská UTB chce být technologickým centrem

Pomoci hodlá také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která ve spolupráci se Zlínským krajem chystá nový bakalářský studijní program zaměřený na materiálové inženýrství. Otevřený by měl být do dvou let. Do prvního ročníku nastoupí kolem třiceti studentů, z nichž se stanou experti na polovodiče.

„Máme možnost se stát jedním z evropských center pro tyto technologie. Proto pružně reagujeme a otevíráme nový obor, což je jen začátek naší dlouhodobé snahy rozvoje univerzity a celého regionu,“ sdělil rektor Milan Adámek.

Studenti budou absolvovat praxe nejen v onsemi, ale také v jiných podobných výrobních závodech v Evropě. Univerzita dále zvažuje vznik studijního programu zaměřeného na informatiku s částečnou orientací na průmyslové inženýrství.

Nové laboratoře zaměřené na polovodičové materiály se začnou stavět letos v nové budově technologické fakulty, na kterou přispěl částkou 200 milionů korun Zlínský kraj. Podmínil to právě vznikem moderních a perspektivních oborů s vyšší přidanou hodnotou a vyššími mzdami.

„Pracujeme na tom, abychom ve Zlínském kraji vytvořili centrum pro návrh nových čipů,“ naznačil náměstek hejtmana pro finance a rozvoj podnikání David Vychytil. „Nový studijní obor na UTB je jen prvním v krokem. Naším cílem je vytvořit vyšší stovky až tisíce nových pracovních příležitostí v tomto oboru,“ dodal.

„Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně je pro nás klíčová,“ přitakal krajský radní Jiří Jaroš. „Vzdělaná a vysoce kvalifikovaná pracovní síla je pro jakoukoliv technologickou společnost zásadní a přináší prospěch celému regionu.“

Onsemi již loni podepsalo memorandum o spolupráci s Vysokým učením technickým (VUT) v Brně, odkud bere absolventy. „Zavazujeme se spolupráci rozšiřovat a dělat více vědy a výzkumu, aby se školy dostaly ke špičkovým technologiím,“ uvedl tehdy ředitel polovodičového design centra onsemi Radek Václavík.

Rožnov chystá projekty za miliardu

Proměna školství se bude týkat také přímo Rožnova pod Radhoštěm. Podle předběžných odhadů přibudou příchodem nových obyvatel ve městě vyšší stovky či až tisícovka dětí. A bude nutné zajistit, aby měly kam chodit do školy či školky. Rožnov je přitom už nyní na hraně kapacit.

„Když jsme se o investici do rozšíření výroby dozvěděli, začali jsme se připravovat. Nyní máme připraveno 42 projektů v hodnotě okolo miliardy korun a jednáme o jejich realizaci,“ řekl místostarosta Tomáš Gross. „Postupovat chceme podle toho, co je nejdůležitější.“

Zaplatit by je měl stát a do jejich přípravy jsou zapojené i města a obce v blízkém okolí. Dá se totiž čekat, že noví zaměstnanci nebudou bydlet jen v Rožnově.

„Pro město to není žádný strašák, ale chceme udržet vysokou kvalitu života pro současné obyvatele i pro příchozí a dobudovat kapacity školek a škol,“ poznamenal starosta Jan Kučera. „Jde také o trávení volného času, bydlení či lékaře.“

Nový závod onsemi bude vyrábět inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba naváže na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy.

Společnost nyní vyrábí v Rožnově pod Radhoštěm deset milionů čipů denně. Produkce by se měla zvednout o stovky procent. Onsemi ještě bude jednat s vládou o balíčku investičních pobídek, které poté musí potvrdit Evropská komise.