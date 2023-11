Hejtman nechtěl premiéra ve škole, kraj sepíše pravidla pro politické návštěvy

Premiér přijel po poledni, se studenty strávil necelou hodinu a na sociálních sítích poděkoval za zajímavou debatu o politologii, školství i osobním životě.

„Dozvěděl jsem se o tom teprve večer předtím. To je pro hejtmana velmi nepříjemná situace. A abych uměl chránit studenty a aby tato diskuse nebyla předmětem politické debaty, požádal jsem pana ředitele, aby akci udělal mimo školu,“ vysvětlil Holiš. „Jako kraj máme zodpovědnost za naše školy a chceme vědět, kdo se v nich pohybuje. Protože jak můžeme garantovat rodičům, že debata je korektní a nestranná, když o tom předem nevíme,“ doplnil.

Zřizovatelem této střední školy je Zlínský kraj. Fialu pozval za studenty sám ředitel gymnázia Jaroslav Knesl. „Učím společenskovědní seminář, a když jsem se náhodou dozvěděl, že tady bude pan premiér, tak mi přišlo pro studenty zajímavé, aby s ním měli besedu jako s historikem a politologem. Napsal jsem mu a on souhlasil,“ reagoval Knesl. „Možná jsem kraj mohl upozornit, ale nemyslím si, že mám povinnost to dělat.“

Celá událost ale ještě v ten den způsobila rozruch ve vedení kraje. Následná diskuse mezi krajskými radními vyústila v jednohlasný požadavek na vytvoření pravidel. Ta mají jasně říct, jak mají školy, nemocnice, domovy, kulturní zařízení a další organizace zřizované krajem postupovat, když čekají návštěvu aktivního politika. Hotová by měla být do konce roku.

Ministerstvo: Zodpovědnost má ředitel

Podle ministerstva školství je za to, co se ve škole děje, zodpovědný její ředitel. „Ředitel je tedy povinen posoudit, zda připuštění určité aktivity v rámci činnosti školy je ještě v souladu s § 32 odst. 1 školského zákona. Je potom na jeho výlučném rozhodnutí, zda takovou aktivitu připustí. Zřizovatel může pouze doporučit určitý postup,“ zdůraznila mluvčí ministerstva Tereza Fojtová.

Vedení kraje tvrdí, že nechce nikomu bránit, aby jezdil do škol. „Jde nám o to, aby ve chvíli, kdy bude přednáška nebo diskuse, u toho byl zastoupený minimálně vícečlenný sbor, který bude zárukou, že diskuse bude vyvážená,“ uvedl hejtman. „Že to nebude monolog, ale dialog.“

Někteří radní pak na jednání zastupitelstva vysvětlovali, že jde také o to, aby návštěvu z vlády v regionu přivítali nebo aby naopak ředitelé škol mohli na základě těchto pravidel návštěvu odmítnout.

„Škola nemá být politické kolbiště, to bych si nepřál. Pokud si škola někoho pozve na politickou debatu pro studenty do sportovní haly, tak proti tomu nic nemám, je to na zodpovědnosti ředitele. Nám se jedná o půdu školy,“ upřesnil náměstek za strategický rozvoj Lubomír Traub (ODS).

Opozice návrh kritizuje

Mezi krajskými opozičními zastupiteli ale tento záměr sklidil velkou kritiku. „Jako radní jste vstoupili na velmi tenký led,“ prohlásil zastupitel a senátor Josef Bazala z KDU-ČSL. „Dosud tady nebylo nic potřeba, věci fungovaly, nikdo si nestěžoval. Když přijíždí děti do Senátu, tak také nikdy nevíte, kam se debata stočí,“ dodal.

„Politici do škol patří, neomezoval bych to a byl bych velmi opatrný dávat tomu nějaká pravidla,“ reagoval zastupitel za STAN Miroslav Adámek. „Také mne kdysi oslovili z gymnázia, abych jim domluvil Jana Farského na téma politologie. Měli o něj zájem studenti. A jak jim pak má ředitel školy vysvětlit, že to nejde, protože je z nějaké politické strany,“ podotkl.

„Jakákoliv nastavená pravidla budou zavánět tím, že jako politici si to chcete trochu cenzurovat,“ upozornil také zastupitel za Soukromníky Michal Dvouletý.

Někteří zastupitelé by takovou záležitost řešili pouze s konkrétním ředitelem. „Nedovedu si představit, že by někdo mohl říct, že někam nepustí premiéra,“ konstatoval lidovecký exhejtman Jiří Čunek. „Co kdyby se rada raději věnovala tomu, jaké ředitele tam jmenuje, aby oni měli zodpovědnost. Řešil bych to na poradě ředitelů škol, a ne na politickém orgánu kraje.“

Podle premiéra Fialy je nepřípustné, aby politická reprezentace krajů rozhodovala o tom, jestli ústavní činitelé mohou či nemohou navštěvovat školská zařízení.

„Taková myšlenka je absolutně nepřijatelnou politizací školství, která navíc připomíná období minulého režimu,“ okomentoval pro MF DNES Fiala. „V demokratické společnosti mohou školy samy rozhodovat, koho pozvou, v jaké formě zprostředkují žákům setkání s osobnostmi veřejného života nebo politiky. Školy v tom musí mít autonomii. A nemusí to ani nikam hlásit, to je úplně absurdní.“

Zákon propagaci zakazuje

Školský zákon propagaci a činnost politických stran a hnutí ve školách zakazuje. Což ovšem neznamená, že mezi studenty nemůže přijít premiér, ministr, poslanec nebo senátor. Zákazem se myslí hlavně používání plakátů a reklam politických stran nebo návštěva politika během předvolební kampaně a podobně.

Pokud ale politik přijede mluvit o své práci v Parlamentu a fungování politiky jako takové, je to v pořádku. Podle zákona také ředitel nemá povinnost informovat svého zřizovatele nebo s ním konzultovat pořádání různých akcí včetně besed s politiky.

„Nic jsem kraji nehlásil, nic jsem s ním dopředu nekonzultoval. Zval jsem lidi, kteří mohli být pro studenty přínosní,“ konstatoval Zdeněk Botek, který 26 let řídil gymnázium v Uherském Hradišti. „Vycházel jsem z toho, že zodpovědnost za to, co se děje na půdě školy, mám já. Je obrázek školy, jaké si zve hosty, ne zřizovatele,“ poznamenal.

To potvrdilo i ministerstvo školství. „Vzhledem k tomu, že způsoby činnosti a propagace politických stran jsou rozmanité a mnohdy lze obtížně rozlišit neutrální jednání od jednání s politickým motivem, ministerstvo ředitelům doporučuje, aby se řídili pravidlem opatrnosti, a mají-li pochybnost o souladu určité činnosti s § 32 odst. 1 školského zákona, tuto činnost raději nepřipustili,“ doplnila mluvčí Fojtová.

