Informace přímo do auta. Chytré křižovatky ve Zlíně budou radit řidičům

Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace, v červnu začnou práce a příští rok na podzim skončí. Pak mezi sebou bude 45 hlavních křižovatek ve Zlíně komunikovat tak, aby byl silniční provoz ve městě lepší.

Informace o dění na cestách budou dostávat i řidiči do svých aut či telefonů a křižovatky upřednostní vozy integrovaného záchranného systému a městské hromadné dopravy. Postará se o to radniční projekt za 225 milionů korun, z čehož 150 milionů zaplatí Evropská unie.

„Současné křižovatky už nejsou schopny provoz lépe optimalizovat. Nový systém by měl přispět k větší plynulosti a bezpečnosti dopravy,“ uvedl radní pro dopravu Václav Kovář.

„Obyvatelé města tak budou moci lépe plánovat své cesty, být informováni online o dopravní situaci a vyhnou se zbytečným zdržením,“ doplnil.

I když bude systém nainstalovaný, kolony aut z centra zejména ve špičkách nezmizí. Řidiči by v nich ale měli strávit méně času, což může být zásadní třeba pro záchranku. Když se její vůz bude blížit ke křižovatce, dostane přednostně zelenou, což platí i pro autobusy a trolejbusy hromadné dopravy. Vozy proto musejí být vybaveny komunikačním zařízením.

„Máme zájem se zapojit do možnosti, aby vozidla MHD měla jakýsi typ preference. Je to podstatné s ohledem na naše cestující,“ zmínil ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.

Testovací křižovatka bude na Gahurově ulici

Systém využívá moderní technologii CX2, která umožňuje prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě komunikaci mezi křižovatkami a auty.

Potřebné komunikační zařízení je v Evropě od loňska povinnou součástí nově vyrobených aut, starší vozy ho však nemají. Jejich majitelé si budou moci do mobilu stáhnout aplikaci, která jim poskytne stejné informace. Například jestli není poblíž nebezpečná situace a dopravní omezení, nebo zda se neblíží sanitka či hasiči. Systém bude přebírat informace z Národního dopravního informačního centra, které využívají i navigační systémy.

„Tím, že chceme vytvořit komplexní systém, budou informace dostupné na území celého města,“ sdělil Kovář. Nebude tedy záležet na tom, jak daleko je řidič od křižovatek, které mu budou informace posílat.

„V případě, že telematický systém přinese do stávajícího způsobu řízení dopravy jakékoli zlepšení, máme za to, že dopravní situaci to pomůže,“ uvedla mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Jako první přijde na řadu křižovatka v Gahurově ulici nedaleko vily Tomáše Bati. Na ní si město vyzkouší, jak systém funguje. Práce zahájí v červnu a skončí v srpnu.

„Současně s tím bychom měli vybudovat dopravní informační centrum, které bude v budově dopravního podniku. Bude tam dispečink, do něhož se budou sbíhat veškerá data z křižovatek,“ přiblížil Kovář.

Přes den ho bude obsluhovat člověk, v noci počítač. „Videostěna umožní v reálném čase přehled o dění na všech křižovatkách ve městě. Nová technologie rovněž zjednoduší vytvoření zásahové trasy například při konání velkých kulturních, sportovních nebo policejních akcí,“ řekl radní.

Práce mohou dočasně omezit provoz

Všech 45 světelných křižovatek má být upravených do podzimu 2026. Týkat se to bude těch v centru i na hlavní výpadovce do Otrokovic po obchodní centrum v Malenovicích, křižovatek na Jižních Svazích i při výjezdu z města do Fryštáku až po Vršavu.

Proměňovat se jich bude vždy několik současně, ale v různých částech města. Práce mohou dočasně ve Zlíně omezit provoz.

„Přepnutí křižovatky na nový systém, kdy nebudou v provozu světla, by mělo trvat maximálně tři dny,“ podotkl Kovář. Pokud to bude potřeba, budou provoz řídit policisté.

Novinkou bude i vznik semaforu u přechodu v Okružní ulici pod I. segmentem u MHD Družstevní na Jižních Svazích. Na tomto místě se stávají vážné nehody a dosud je zde pouze přechod bez světel.

Kamery nebudou na pokuty

Křižovatky budou také opatřeny kamerami, které dokážou sledovat, jak řidiči dodržují předpisy. Takže snadno zjistí jízdu na červenou, otáčení vozidel v křižovatce či ohrožování chodců. Město ale hodlá získané údaje využívat pouze statisticky, nikoliv jako prostředek pro vymáhání pokut.

„Nebude to nastaveno tak, abychom mohli vybírat pokuty,“ ujistil Kovář. „Nástavbou se to ale bude dát udělat tak, aby to tak fungovat mohlo. Nicméně to není primárně cíl projektu.“

Životnost řadičů, což jsou „mozky křižovatek“, je maximálně dvacet let. Některé světelné křižovatky jsou starší. Díky změně by Zlín mohl ušetřit i na provozu, protože žárovky v semaforech nahradí LED světla.

„Může se to zdát jako zanedbatelná věc, ale v rámci města prosvítíme na semaforech statisíce korun ročně,“ upozornil Kovář.

Další novinkou budou laserové čáry (červená nebo zelená podle barvy na semaforu) promítané před přechody. Lidi hledící do mobilu upozorní na cestu před nimi. U náměstí Míru a Práce budou instalovány dvě SOS hlásky, což jsou skříňky se základními pomůckami první pomoci včetně defibrilátoru, odkud půjde zavolat sanitku.

Všechny sloupy budou nově vybaveny unikátním QR kódem, které bude možné naskenovat a v případě volání pomoci budou složky záchranného systému vědět, na kterém místě se volající nachází.

27. února 2019