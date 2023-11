Vezl ženě maso, nakonec jí zachraňoval život. Pomohla mu i manželka na telefonu

Záchranáři mluví o mimořádném štěstí. U cévní mozkové příhody (CMP), lidově mrtvici, jde totiž o závod s časem. V tomto případě trvala záchrana skutečně několik minut jen díky rychlé reakci řidiče. „Myslím, že by to takto udělal každý,“ zhodnotil svůj včerejší zásah dvaapadesátiletý muž ze Vsetína, který u firmy pracuje čtyři roky.

„Je to borec, klobouk dolů před ním,“ pochválila zaměstnance spolumajitelka rodinného řeznictví Jana Černocká.

Mucska měl kolem půl páté odpoledne před sebou ještě dvanáct zákazníků, kterým měl doručit maso. Mezi nimi i šestašedesátiletou ženu v obci na Zlínsku.

„Volám vždycky pár minut předem, že už se blížím. Ale paní mi to nezvedala. A když jsem přijel k jejímu domu, vidím, že se všude svítí, tak jsem zatroubil, aby o mně věděli. A najednou vyběhla z domu starší paní, že její snacha leží nahoře,“ popsal řidič.

V poschodí pak našel na zemi ženu, která chroptěla. Na první pohled to zase tak vážně nevypadalo. „Nevěděl jsem, co by jí mohlo být. Ale říkal jsem si, že radši hned zavolám manželce, která je zdravotní sestra. I kdyby to byla hloupost, přece jen je to lidský život,“ vyprávěl.

Když si všiml, že má žena povislý koutek úst, volal záchranku. „Musel jsem se předtím manželky zeptat na číslo. Víte, od školky nás učí ta tři notoricky známá čísla na hasiče, policii a záchranku, která jsem si ale v té chvíli vůbec nedokázal vybavit,“ prozradil Mucska.

S pomocí operátorky na telefonu pak zkontroloval, jestli se žena neuhodila do hlavy, našel v domě deku a položil ji na bok, aby se případně nedusila. Jeho zásah byl tak rychlý, že záchranáři dorazili na místo během pár minut.

Jak rozpoznat cévní mozkovou příhodu. (říjen 2023)

„Později pacientka vypověděla, že na zem upadla, když se otáčela právě pro zvonící telefon. Pak už se nemohla zvednout. Cítila se jako ochrnutá a nemohla mluvit. Bylo jasné, že ženu postihla cévní mozková příhoda,“ přiblížila mluvčí krajských záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.

Tím ale pomoc řidiče neskončila. Ženu s nadváhou bylo nutné co nejrychleji přenést z patra dolů do sanitky. „Volat na pomoc hasiče či policii by znamenalo ztratit drahocenné minuty při čekání na jejich příjezd. Právě ty jsou u CMP tím nejdůležitějším bonusem pro pacienta. Robert Mucska ale rychle zburcoval sousedy, aby naší posádce přišli pomoci. Významně tak přispěl k rychlému převozu pacientky do Olomouce,“ zdůraznila Sluštíková.

Na místě řidič strávil asi hodinu. Překvapivě pak nasedl do vozu a rozvezl maso zbývajícím jedenácti zákazníkům. „Doufám, že se mi to už nestane, ale kdyby náhodou ano, tak snad už budu rychleji vědět co dělat,“ dodal Mucska.

Mrtvice je druhou nejčastější příčinou úmrtí a třetí nejčastější příčinou invalidity na světě. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje patří ke světové špičce v péči o pacienty s CMP. Letos podruhé v řadě získala od iniciativy Angeles, která se celosvětově zabývá systémem zlepšení péče o pacienty postiženými mrtvicí, nejvyšší, tedy diamantové, ocenění.

