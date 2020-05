Hospody drží štamgasti, předplácejí si útratu na dobu, kdy skončí omezení

Provozuje malý bar na sídlišti ve Valašském Meziříčí, který je ale od začátku března kvůli zabránění šíření nového typu koronaviru uzavřený, a k tomu musí stále platit nájem.

„Jsme ve složité situaci. Naproti nás je supermarket, kde prodávají piva v akci, takže ani moc nemělo smysl otevírat okénko, ke kterému by si mohli lidé přijít koupit pivo s sebou,“ líčí Zuzana Škorňová z Vista Baru.

I proto se zapojila do kampaně #zachraňhospodu, kterou spustily tuzemské pivovary. Snaží se nabídnout pomoc restauratérům, jejichž situace je kritická. Ve Zlínském kraji je dosud zapojených 63 podniků a další se na seznam průběžně přidávají.

„Lidé, kteří chtějí podpořit svou oblíbenou restauraci nebo hospůdku, si mohou na webu iniciativy zakoupit poukaz, který uplatní v pozdější době. Chceme tak majitelům hospod pomoci uhradit nezbytné náklady pro zachování existence jejich podniků,“ uvádějí autoři kampaně, kterou podporuje Svaz pivovarů a sladoven.

Vista Bar tímto způsobem získal už 20 tisíc korun a částka může stále růst. „Nečekala jsem takový ohlas. Valmez je malé město, myslela jsem, že to tady nebude nikoho zajímat. Asi ze tří čtvrtin nám přispěli štamgasti, všem moc děkuju,“ popisuje Škorňová.

Mnohé restaurace v současné složité situaci zachraňují právě stálí hosté. Osud podniku jim leží na srdci a nechtějí o svoji oblíbenou hospodu přijít. Proto třeba jeden ze štamgastů Góól baru na zlínském sídlišti Jižní Svahy poslal této hospodě v předstihu tři tisíce korun.

„Každá taková pomoc je super. Mám něco naspořené, takže vydržím, ale tři měsíce mám nulový příjem. Kdyby to trvalo déle, nevím, co bych dělal,“ uvažuje provozovatel baru Marek Doležel, který o víkendu aspoň otevřel okénko s pivem. „Lidé nás přijdou podpořit, ohlasy na Facebooku byly pozitivní,“ naznačil.

Někde nabízejí i prodej piva a limonády do kelímku

Zmíněná prodejní okénka jsou pro hospody částečným zdrojem příjmu. Obsluha v okénku musí mít roušku a v některých podnicích dokonce nabízejí prodej piva či limonády do kelímku. Lidé však po nákupu musejí odejít aspoň deset metrů od okénka a nevytvářet žádné hloučky.

„Když je pěkně, tak se tady lidé zastaví, třeba minulý víkend to byla bomba,“ konstatoval Tomáš Novák z otrokovické Hospůdky U Zvona, která se nachází v rekreační oblasti Štěrkoviště.

„Ale to jsou jen drobné přivýdělky, plnohodnotný provoz to nenahradí. Nějak se bráníme, celkově je to ovšem pro všechny špatné,“ doplnil.

„Všichni jsme teď v minusu,“ souhlasí Petr Šenkeřík, který má ve Zlíně dvě restaurace – Canada Pub a Pivnici U Osla. I u nich fungují okénka, kam si lidé chodí nakoupit menu či pití.

„Pivo v tancích nevydrží a musí se rozprodat. Dali jsme rozumnou cenu a nějaký zájem registrujeme, dokonce jsme museli objednat pár beček navíc. Jenže to nám nijak významně nepomůže,“ přiznal Šenkeřík.

Hospodské teď potěšila zpráva, že už v pondělí 11. května budou moci otevřít aspoň letní zahrádky nebo bufety s prodejem přes okénko a pitím alkoholu na místě. Dva týdny poté by se měly otevřít také interiéry restaurací. Zatím ale není jasné, v jakém režimu a s jakými omezeními.