Ve Zlínském kraji propukla realitní horečka, volný byt se prodá do týdne

Zájem o volné byty je enormní a mezi lidmi je dost peněz, které mnohdy chtějí uložit do nemovitosti.

„Teď jsme prodali pět bytů v paneláku hned po první prohlídce. Pokud není cena přemrštěná, do týdne se najde kupec,“ popisuje Petr Růžička z kroměřížské pobočky realitní kanceláře Sting.

Ceny bytů v panelových domech přitom stoupají. Z údajů společnosti Reas vyplývá, že ve Zlínském kraji meziročně zdražily o více než 13 procent, metr čtvereční tady vyšel průměrně na 35 383 korun.

„Prodával jsem byt 1+1 v původním stavu v Otrokovicích o velikosti 29 metrů čtverečních. Majitel za něj chtěl 1,6 milionu korun a i tak se našel zájemce,“ líčí případ z praxe Roman Musil z realitky Remach.

Podle makléřů začaly ceny výrazněji růst loni koncem podzimu. „Všichni čekali, co s realitním trhem udělá koronavirová pandemie, jestli ho neutlumí. Bylo to ale naopak,“ řekl Musil.

Zatím to nevypadá, že by se tento trend měl změnit. V Česku totiž stále platí, že řada lidí kupuje byt nejen pro vlastní bydlení, ale jako uložení peněz do budoucna. Nic na tom nemění ani fakt, že výše nájmů klesá a na trhu je dost bytů k pronajmutí. Jejich majitelé totiž často nejsou nuceni hledat nájemce pod stanovenou cenou.

Lidé kupují byty jako pojistku na budoucnost

„Byty jsou stále díky nízkým úrokovým sazbám hypotéky velmi levné. Takže lidé raději uloží peníze do nemovitostí, jako pojistku na budoucnost, i když neočekávají velký výnos v případě, že byt dále pronajímají,“ uvedla Veronika Boráková ze společnosti Reas, která mapuje tuzemský realitní trh na základě dat z katastru nemovitostí.

Podle Fincentrum Hypoindexu se letošní březen stal s objemem poskytnutých hypoték 44,7 miliardy korun nejsilnějším měsícem v historii Česka.

Zájmu o paneláky nahrává také skutečnost, že se jejich stav v posledních letech zlepšuje.

„Popularita a zároveň cena panelových bytů a domů stoupá i díky tomu, že probíhá jejich revitalizace, která s dobrou dopravní dostupností a většinou skvělou občanskou vybaveností zájem ještě zvyšuje,“ dodala Boráková.

„Plastová okna a zateplení už má 95 procent domů na sídlištích, často jsou u nich i opravená dětská hřiště, blízko jsou obchody nebo městská hromadná doprava. Není to bydlení, které by někdo bral za trest,“ upozornil Růžička.

Na realitním trhu je nedostatek nových bytů

Například ve Valašském Meziříčí letos dokončí proměnu sídliště Křižná, čímž završí opravy všech velkých sídlišť ve městě. „I tak je ale tady pořád nedostatek bytů, takže lidé berou všechno,“ zmínil makléř Karel Krutilek (RE/MAX), který působí na Vsetínsku.

Právě nedostatek nové výstavby je dalším faktorem, který cenu bytů v panelových domech žene nahoru. „Očekává se růst inflace a ne každý chce s penězi obchodovat na trzích, takže je raději uloží do nemovitostí. Kdyby bylo na trhu víc volných bytů, situace by tak špatná nebyla,“ je přesvědčený Krutilek.

Kupujícím, kteří mají byt na investici, je kolikrát jedno, v jakém je stavu. Nelpí na tom, že musí koupit novou a moderně zařízenou bytovou jednotku. Často naopak bývá výhodou, že je před rekonstrukcí.

„Pak si ho mohou opravit podle sebe a lépe jim hledá bonitní nájemce. Lidé dneska za pěkný byt dají slušné peníze, nic jiného jim ani nezbývá,“ poznamenal Musil.