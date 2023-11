Stará budova byla ekologickou zátěží, firma ji proměnila v moderní sídlo

„Stávající zázemí nám vůbec nevyhovovalo z hlediska naší expanze a na pozemcích, kde jsme původně chtěli stavět, bylo obtížné získat stavební povolení,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů společnosti Radek Kaňovský.

Jejich vyhlédnutá budova tehdy přestavovala velkou ekologickou zátěž a prakticky plavala v oleji. Společnost ji přesto odkoupila.

„Novou halu jsme koupili jako ruinu a tři roky kompletně přestavovali bez jediné dotace nebo pobídky,“ popisuje Kaňovský. Z původní budovy zůstal jen skelet, stavebníci obnovili poškozené části stěn i půdu. Na střeše vznikla solární elektrárna o výkonu 150 kW, která může zásobovat i sousední objekty.

Proměnilo se také okolí, kde je dobudovaná zahrada s klidovou zónou a sad stromů, vybraných podle zemí, s nimiž firma spolupracuje.

Přednedávnem firma modernizaci dokončila. V novém areálu o rozloze 3 000 metrů čtverečních sídlí centrála firmy, administrativa, ale je tu i technologické zázemí, sklady a výroba. Přestavba vyšla na 100 milionů korun.

Raveo dodává elektromotory, převodovky, lineární techniku a řízení. „Nejsme jenom obchodní společností, ale jednotlivé komponenty tu montujeme a dáváme dohromady,“ vysvětluje druhý ze spolumajitelů firmy Aleš Zapletal.

Raveo má zhruba čtyři desítky zaměstnanců a obrat okolo 400 milionů ročně. Produkty dodává především do oblastí těžkého průmyslu a obráběcích strojů. Ale také třeba pro domovní systémy, kde jejich pohony obsluhují automatické dveře, brány, rolety nebo kamery. V oblasti zdravotnictví zase dodávají pohony do polohovacích postelí do nemocnic.

„Největším trendem jsou v poslední době skladovací systémy, které potřebuje čím dál víc firem,“ míní Zapletal. Podle něj je výhodou, že se firma zaměřuje na větší množství oblastí a tím pádem ji tolik nepoškozují krize v jednotlivých segmentech.

Raveo mimo to pracuje i na zajímavých menších projektech. „Například dodáváme vakuové motory pro družice létající ve vesmíru. Stejné pak využívá i firma vyrábějící mikroskopy,“ vyzdvihl Zapletal s tím, že se Raveo překvapivě uplatňuje i v umělecké sféře. „Například dílo Hlava Franze Kafky v Praze se pohybuje a otáčí na našich pohonech,“ upozornil.