Zbil přítelkyni a nechal ji v chatce, kde zemřela, obvinila muže policie

„Několikrát ji razantně udeřil pěstí do hlavy a obličeje. Žena při útoku upadla na zem a uhodila se do hlavy. Agresor pak vážně zraněnou přítelkyni odtáhl do obytné zahradní chatky, kde ji ponechal,“ popsala mluvčí policie Simona Kyšnerová.

Ráno ji muž nalezl mrtvou. Násilnou smrt včera potvrdila soudní pitva.

Dnes krajští kriminalisté dvaatřicetiletého muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, za což mu hrozí až šestnáct let vězení.

V pátek se bude rozhodovat o vzetí obviněného do vazby.