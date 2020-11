Zlínský hejtman Holiš složí funkci starosty Rožnova, zatím však neví kdy

Hejtman Holiš chce oznámit termín, kdy složí funkci starosty Rožnova, do Vánoc.

„Mám asi pět variant, jak to vyřešit, musím to probrat se členy hnutí v Rožnově i kolegy z koalice,“ vysvětlil Holiš.

V nadcházejících měsících si chce v Rožnově pohlídat některé projekty, které rozjel jako starosta. „Rád bych, aby se dostaly do fáze, kdy už je nepůjde zastavit,“ naznačil.

Holiš zároveň nepočítá s tím, že by kandidoval v komunálních volbách v roce 2022. „Na hejtmanství nás čeká hodně práce a chci se tomu věnovat naplno,“ prohlásil.

Kumulace funkcí se týká tří z devíti členů nové krajské rady. Jiří Jaroš (Piráti) působí také jako radní na zlínském magistrátu, obě pozice však hodlá vykonávat nadále.

Argumentuje tím, že se shodně týkají digitalizace a na kraji i ve městě je rovněž jako neuvolněný radní, což znamená, že kromě toho vykonává civilní zaměstnání. Na zlínské univerzitě pracuje jako technik počítačových systémů.

„Uvidím v nejbližší době, jak to všechno půjde skloubit do budoucna. Digitalizovat chce každý, na kraji s tím bude hodně práce,“ uvědomuje si Jaroš. Ani on neuvažuje o tom, že by za dva roky znovu kandidoval v komunálních volbách.

Holiš jeho rozhodnutí respektuje. Přivítal by ale, kdyby se Jaroš rozhodl působit jen na kraji. „Chci tady mít lidi na plný úvazek,“ sdělil hejtman.

Souběh funkcí řeší i Bazala

Radním pro investice a dotace se stal Zbyněk Fojtíček (ODS), který je už osmnáct let starostou obce Bystřička. A hodlá jím zůstat i nadále, jen neuvolněným. Naopak místostarosta Josef Bartoň se stane uvolněným, aby měl více prostoru pro práci v obci.

„Budeme to řešit na lednovém zastupitelstvu. Místostarosta je šikovný, máme společné vize a plány, takže tohle řešení se nabízelo,“ konstatoval Fojtíček.

Zatím se nezmění ani vedení Starého Města, které od roku 2006 vede lidovec Josef Bazala. V říjnu se však stal senátorem za Uherskohradišťsko a do konce roku se chce rozhodnout, zda bude v čele města pokračovat také v příštích dvou letech.

„Co se týká kumulace funkcí senátora a starosty, ještě nejsem rozhodnutý. Zvažuji, že bych buď zůstal, nebo se stal neuvolněným starostou, popřípadě se vzdal funkce úplně. Jedni kolegové mi říkají, že toho mám moc, druzí přímo v Senátu tvrdí, že se to zvládnout dá. V každém případě déle než do konce volebního období bych starostu rozhodně neměl dělat,“ řekl Bazala pro ČTK.

Zároveň je i krajským zastupitelem a tuto funkci si ponechá. „Na Zlínském kraji jsem v opozici, takže tam bych scházení se několikrát do roka časově zvládnout měl. Nehledě na to, že s regionálními záležitostmi Uherskohradišťska a Zlínského kraje jsem obeznámen,“ dodal Bazala.