Revoluci v dopravě předchůdci připravili špatně, říká náměstek hejtmana

„Bude to jen začátek revoluce. Zatím to nebude mít pro cestující zásadní přínos, s výjimkou zvýšeného komfortu díky novým autobusům. Naši předchůdci systém špatně připravili,“ tvrdí náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO), který do funkce nastoupil letos v listopadu po krajských volbách.

S čím mohou cestující od Nového roku počítat?

Od ledna bude fungovat jen hybridní podoba systému. Naši předchůdci obrazně řečeno pouze vzali staré jízdní řády a doplnili je o několik nových linek. Vlakové a autobusové spoje by na sebe měly více navazovat, ale je to nedodělané, nesystémové. Nejsou v tom například příliš zohledněny požadavky měst a obcí.

Takže?

Necháme to v navržené podobě běžet zhruba rok. Vytvoříme projektový tým, který nově vypracuje dopravní systém. Hlavně jízdní řády, jež budou splňovat požadavky měst, obcí a jejich obyvatel.

Jaké změny tedy v lednu přijdou?

Zhruba od poloviny ledna budou k dispozici kartičky, které budou zpočátku fungovat jako virtuální peněženky. Lidé s nimi zaplatí v autobusu, kde si je budou moci také nabít, a dostanou od řidiče lístek. Postupem času budeme chtít na kartičku nahrávat další věci, aby fungovala i jako jízdenka. Tak by to mělo být přibližně od poloviny příštího roku.

Kde se budou dát kartičky koupit?

V e-shopu na internetových stránkách, které k tomu vytvoříme, nebo na prodejních místech dopravců. Lidé by ji měli dostat do dvou týdnů od objednání.

Do té doby si cestující budou kupovat klasické papírové lístky, na něž nebude možné jezdit i jinými autobusovými linkami nebo vlaky?

To nebude možné. Koupí si lístek na autobus, a když přestoupí do vlaku, budou si muset koupit další lístek. Pokud přestoupí do jiného autobusu, tak ukážou řidiči lístek z prvního autobusu a nebudou platit nástupní sazbu devět korun.

To se ale revoluci opravdu ani vzdáleně neblíží.

Naši předchůdci to nezvládli. Odvolávají se na to, že se jim jedna firma odvolala ve výběrovém řízení na dopravce, ale oni mohli systém dál připravovat. Zastavili ho však. A když na začátku letošního roku antimonopolní úřad potvrdil výsledky soutěže, tak se probudili a zjistili, že už to do konce roku nestihnou připravit.

Když nevěděli, jestli nebudou muset znovu soutěžit dopravce, byli v nejistotě, ne?

Pokud by úřad soutěž zrušil, tak by ji za podobných podmínek vypsali znovu. Mezitím by mohli systém dál připravovat. Například se domlouvat s majiteli autobusových nádraží na poplatcích za vjezdy, což ještě dnes není uzavřené a museli jsme to řešit my.

Vaši předchůdci jízdní řady upravovali a oslovovali i starosty měst a obcí. To nestačilo?

Spoje by měly být provázanější, přičemž jich nemusí nutně přibývat. Naši předchůdci vytvořili takovou dopravu, ale skoro vůbec nepřipustili názory obcí. Tvořili to od stolu po vzoru Prahy. Obce proti tomu brojily. Možná se jich ptali, ale je třeba s nimi jednat opakovaně, dolaďovat věci. I drobné lokální detaily.

Kdy se k systému připojí městské hromadné dopravy a kdy vlaky?

Vlaky se přidají během následujících několika měsíců. Ještě musíme dořešit technické záležitosti. Pokud jde o MHD, máme je už od ledna domluvené v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Například v souměstí Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město bude u regionálních linek platit tarif MHD Uherské Hradiště. Stále jednáme ve Zlíně. Jde o velký dopravní podnik a hodně cestujících. Nemají tam technologie, odbavovací systémy. Začínáme prakticky od nuly. I tady to bude trvat několik měsíců.

Jízdné se měnit nebude?

Zůstane stejné, stávající kilometrický tarif bude zachovaný. Budeme ale připravovat zónový tarif. Nadefinujeme různé zóny s jejich přirozenými centry. Když cestující pojedou například přes tři zóny, bude se jim započítávat jen výchozí a cílová zóna. Mělo by to pro ně být levnější.

Bude to doplácet kraj?

Ano, mělo by to však přilákat cestující. Naším cílem je dostat lidi do veřejné dopravy, aby nejezdili tolik auty a nebyly přeplněné cesty a parkoviště. Pokud jim vyjdeme vstříc, vrátí se nám to částečně v cestovném zaplaceném na tržbách, které jdou kraji. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo do veřejné dopravy dostat navíc 5 až 10 procent cestujících.

Jak moc se může rozsah dopravy ještě změnit?

Dnes máme uzavřené smlouvy, podle kterých autobusy ujedou 23 milionů a vlaky osm milionů kilometrů za rok. Meziročně je možné přidat či ubrat 25 procent. Když to budeme chtít změnit o více než 15 procent, musíme to dopravcům sdělit nejméně 11 měsíců předem, aby se na to mohli připravit.

Takže se nedá odhadnout, jestli bude spojů přibývat?

Ne. Kraj dopravcům proplácel prokazatelnou ztrátu, aniž by mu měli povinnost předkládat informace, kolik lidí autobusy jezdí. Díky novému systému se všechna data sejdou v KOVEDU (Koordinátor veřejné dopravy – krajská organizace, jež systém připravuje), který je bude vyhodnocovat. Pokud uvidíme, že některé linky jezdí prázdné, budeme je moci zrušit. A když budou jiné plné, můžeme další přidat. Budeme v lepší situaci: na jedné straně budeme slyšet potřeby starostů a lidí, na druhé budeme mít data. Na zpracování tak obrovského množství dat ale budeme potřebovat i další lidi.

Zvýší se od ledna alespoň komfort cestování?

Je připravených více než 200 nových autobusů. Komfort bude úplně jinde než dnes. Všechny vozy budou nízkopodlažní a klimatizované. Sedačky budou pohodlnější a větší. U jednoho dopravce jejich povrch obsahuje vlákna stříbra, díky čemuž jsou více odolné vůči zašpinění a nepromoknou. Když je člověk polije, shrne jen kapky vody na zem.

A jakým způsobem bude integrovaný systém ve Zlínském kraji provázaný se systémy v sousedních krajích?

Bude kompatibilní se všemi sousedními kraji. Chtěli bychom v budoucnu dosáhnout toho, aby se naší kartičkou mohlo platit ve všech krajích. Nebude to však úplně jednoduché.