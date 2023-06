Vybrali mě, ať udělám změny. Teď to nevzdám, říká ředitel kroměřížské nemocnice

„Situací se velmi intenzivně zabýváme a snažíme se ji zklidnit. Péče o pacienty je v tuto chvíli plně zajištěna a naším cílem je, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Pro ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je vyřešení stávající situace prioritou,“ sdělil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Ke konci května podala v Psychiatrické nemocnici výpověď polovina z 12 primářů a primářek, 11 z 19 atestovaných lékařů a tři z osmi atestovaných klinických psychologů. Tvrdí, že ředitel nemocnice neodbornými zásahy vstupuje do léčebného procesu a jeho přístup k psychiatrii představuje přímé ohrožení péče o pacienty.

„Nikdo z nás ani z bývalých kolegů nepamatuje naši nemocnici v tak tristním odborném a lidském stavu,“ napsali ve svém dopise adresovaném ministru zdravotnictví.

Další vývoj situace je těžko předvídatelný. Výpovědní doba skončí za dva měsíce. Nemocnice už zveřejnila nabídky volných míst. Jak si ale vedení poradí s tím, když odpovídající náhradu nesežene?

„Dojde k několika organizačním opatřením. Jsme s kolegy z vedení přesvědčeni, že situaci manažersky zvládneme. A adekvátní péči zajistíme,“ ujistil pro MF DNES Polák.

„Převzali jsme nemocnici v dost tristním stavu, pracujeme na změně a to vyvolává napětí. Byl jsem vybrán na provedení změny. Teď to nevzdám. Pan ministr rozhodne. A jeho rozhodnutí bude mít mnohem širší dopad než jen na naši nemocnici. Půjde o rozhodnutí, které s sebou nese symboliku a dává signál o tom, zda je možné podlehnout tomuto nátlaku, a o tom, zda a jak reforma péče o duševní zdraví bude pokračovat,“ domnívá se ředitel.

Podle něj došlo k výjimečné situaci. „Když se nad tím zamyslím, je to opravdu precedens. Jde o to, kdo řídí organizaci, jde o to, zda reforma péče o duševní zdraví je ještě živý proces, nebo je možné ji tímto způsobem zabít,“ konstatoval a připomněl, že ho podpořila třeba nezisková organizace Naděje, jejímž oblastním ředitelem byl po čtrnáct let.

Dnes se na webových stránkách nemocnice objevilo i vyjádření jedné ze staničních sester nemocnice nebo lékařky, která v Kroměříži pracuje necelé tři roky a také se postavila na jeho stranu. Popisuje procesy, které jsou z jejího pohledu zažité a nefunkční.

„Od několika služebně starších kolegů jsem dostala radu, abych si nedělala zbytečně nepřítele, pokud chci v nemocnici setrvat a zdárně dokončit předatestační přípravu,“ sdělila Hana Miháľová. „Nejvíc mě však ubíjelo, když jsem byla svědkem ponižování pacientů, bohužel nikterak výjimečný jev. Přístupu, kdy pacient je na obtíž všech, ideálně by měl jenom tupě sedět a zírat do zdi. Pohledu, že pacientův stav se nezlepšuje, protože se pacient málo snaží. Nebo že si svoje potíže vymýšlí,“ napsala lékařka.