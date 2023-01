Dálnice z Otrokovic bude delší. Auta už nebude zdržovat kruhový objezd

Na novém úseku vznikne most, povede podél hlavní silnice na jih a skončí za řekou Moravou. Tam se vrátí do trasy stávající cesty, která směřuje k napajedelské Fatře.

„Počítám, že v březnu letošního roku podepíšeme smlouvu o dílo a zahájíme stavební práce. Výstavba bude trvat dva roky,“ přiblížil šéf zlínské pobočky Ředitelství sinic a dálnic Karel Chudárek.

Práce budou probíhat, aniž by způsobily nějaká omezení na současné cestě. Dokončení nového úseku bude pro řidiče znamenat nejen prodloužení o několik set metrů kvalitní čtyřproudové cesty, ale i možnost vyhnout se při sjezdu z obchvatu kruhové křižovatce. Dnes přitom, zvláště ve špičkách, nestíhá pojmout množství aut a brzdí dopravu na výjezdu z Otrokovic.

„Současný kruhový objezd zdržuje. Víme to, ale bohužel nemáme jiné řešení,“ zmínil Chudárek. Nový úsek dálnice povede vedle stávající silnice, pak se na ni napojí. „Jde o to, abychom se za mostem uměli za co nejmenší peníze vrátit z dálnice zpátky na silnici první třídy,“ přiblížil Chudárek.

Dálnice D55 pak bude v budoucnu pokračovat podél stávající hlavní cesty dál ke Spytihněvi. Před Fatrou povede na pilířích a naopak ve Spytihněvi v zářezech, obojí vyžaduje podle Chudárka složitá technická řešení, která potřebují určitý čas.

S touto částí dálnice by měli silničáři začít ještě před dokončením úseku s mostem přes Moravu, jenž navazuje na obchvat. Vzhledem ke složitým technickým řešením by měla výstavba trvat o něco déle, ne však déle než čtyři roky. Pak bude dálnice D55 na území Zlínského kraje kompletně hotová a bude končit až v Moravském Písku.

Úsek z Babic do Starého Města, který měří 8,5 kilometru a měl stát 2,85 miliardy korun bez DPH, cestáři začali stavět před koncem roku 2020. Původně se mluvilo o jeho dokončení v roce 2023, ale práce se naplno rozběhly až v roce 2021. Tudíž by měl být podle Chudárka hotový v roce 2024, zřejmě v jeho druhé polovině. Navíc výstavbu zdržela nutnost čekání silničářů na výluky na železniční trati, aby pod ní mohli postavit příjezdy k dálnici u Babic a Starého Města. První část by měla být hotová do příštího léta, druhá později.

V roce 2021 se začal stavět navazující dálniční úsek ze Starého Města do Moravského Písku, který by měl být dokončený také v roce 2024. Dlouhý je 8,8 kilometru a původní rozpočet byl 1,95 miliardy bez DPH.

Ceny stavebních materiálů se ale podobně jako další zboží loni výrazně zvedly, takže i konečné náklady budou vyšší. Oba úseky se podle Chudárka můžou prodražit o 30 procent, tedy až o 1,5 miliardy korun. Peníze by ale chybět neměly.„Směřujeme to k tomu, že bychom otevřeli oba úseky najednou. Bude to obrovská změna,“ očekává Chudárek.

V obcích bude bezpečněji

Řidičům se bude jezdit pohodlněji a rychleji, protože už nebudou muset projíždět obcemi. Jejich obyvatelům se zase velmi uleví, protože je obtěžuje nadměrná doprava, včetně kamionové. Ať už jde o Babice, Spytihněv, Huštěnovice, nebo Ostrožskou Novou Ves.

„Věříme, že u nás ubude dvacet procent dopravy, hlavně tranzitní. Když kamion pojede z Brna do Zlína po dálnici, a ne přes obec, bude to super,“ zmínil starosta Huštěnovic Aleš Richtr.

V obcích se bude dát bezpečněji přecházet cesta a mělo by se tam také zlepšit ovzduší. Právě v Huštěnovicích si Zlínský kraj nechal před koncem loňského roku změřit znečištění vzduchu, což chce zopakovat po zprovoznění dálnice, aby mohl posoudit její přínos.

„Dálnici vítáme. Má to ale dvě strany. Potěší nás, že tady nebude takový provoz, drobní podnikatelé tím však zase utrpí. Jsou tady restaurace a obchody a lidé, kteří tudy projíždějí, se v nich zastavují,“ upozornila před časem starostka Ostrožské Nové Vsi Jaroslava Bedřichová. „Převládá ale názor, že bude menší provoz a dopravní situace se zklidní,“ dodala.