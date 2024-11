Ekologové napadli povolování přístaviště na řece Moravě ve Starém Městě

Proto se odvolal proti tomu, že zlínský krajský úřad udělil Ředitelství vodních cest (ŘVC) výjimku k zásahu do území, v němž žijí chránění živočichové – užovka, ještěrka nebo rosnička.

„Podle nás ŘVC a ani krajský úřad nedoložily, v čem je veřejný zájem stavět nový přístav pro kotvení padesáti soukromých lodí pro rekreační plavbu, který způsobuje škodlivý zásah do biotopu dvanácti zvláště chráněných druhů živočichů,“ shrnul předseda spolku Miroslav Patrik.

V odvolání Děti Země uvádějí, že si ke svému rozhodnutí krajský úřad neobstaral jediný relevantní podklad a že v žádosti ŘVC jsou obecná, nepodložená nebo nepodstatná tvrzení.

Podle Patrika navíc není rekreační plavba na Baťově kanálu ekonomicky efektivní, protože výstavbu přístavů a dalšího zázemí včetně provozu zajišťují státní, krajské a obecní peníze.

„Dokládání veřejného zajmu není exaktní disciplína, ale doložili jsme maximum důvodů, proč je rozvoj rekreační plavby prospěšný a jaky je význam tohoto přístavu v centrální části vodní cesty,“ reagoval mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Řeka Morava je zde součástí vodní cesty Baťova kanálu, který ročně navštíví desítky tisíc turistů. Starosta Starého Města Martin Zábranský si myslí, že tento projekt má smysl, protože může do města přivést více lidí, kteří budou využívat zdejších služeb.

Slovácko potřebuje turisty

„Region Slovácko těží z cestovního ruchu. Vodní cesta na Baťově kanále každý rok nabývá na síle a na ni jsou navázané další služby, gastroprovozy i půjčovny lodí,“ zmínil Zábranský.

Podle něho je úkolem ŘVC vytvořit podmínky pro kotvení lodí a po debatě se zdejšími starosty vybralo právě břeh Moravy ve Starém Městě. „Jsme přesvědčení, že nám to v rámci rozvoje cestovního ruchu pomůže,“ poznamenal Zábranský.

„Baťův kanál, ale i síť cyklotras s ním spojených přivádějí na Uherskohradišťsko nezanedbatelné procento turistů. Přístav Slovácko proto vnímám jako další možnost, jak výletníkům na lodích poskytnout vysoký komfort a přivést je do města,“ souhlasí starosta sousedního Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Veřejný zájem spočívá v ochraně lodí při povodních

ŘVC spatřuje veřejný zájem v tom, že je záměr zahrnutý ve strategických dokumentech státu, zajišťuje veřejné služby, mimo jiné ochranu plavidel během povodní. Přístaviště totiž tvoří samostatný bazén, do něhož lodě vplují úzkým kanálem. Na vjezdu se počítá s protipovodňovými vraty.

„Tato funkce přístavu bude obzvláště důležitá, protože podobné služby jsou v oblasti velmi nedostatečné, případně zcela chybějí,“ připomněl Bukovský.

Zmiňuje také ekonomické hledisko, které je navázané na turistický ruch a bezpečnost plavebního provozu, protože v přístavišti má mít služebnu i „garáž“ pro loď policie.

Ale to spolku Děti Země naopak vadí, protože v souměstí Staré Město a Uherské Hradiště existuje od roku 2019 molo, které slouží složkám integrovaného záchranného systému. „Takže stavět další místo pro kotvení lodě policie kousek po proudu se nám zdá zbytečné,“ řekl Patrik.

Podle Bukovského u zmíněného mola loď nekotví a nemůže kotvit celoročně, protože k tomu není určeno. „Je pro operativní použití složek IZS,“ argumentuje s tím, že v přístavišti Slovácko bude moci policejní plavidlo kotvit celoročně.

Příští rok by stavba mohla začít

ŘVC potřebuje výjimku k zásahu do území s chráněnými živočichy, aby mohlo zažádat o stavební povolení. Stále počítá s tím, že by příští rok mohlo začít stavět. V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury jsou na to vyčleněny první peníze.

Přístav má vzniknout na pravém břehu Moravy za železničním mostem. Jeho součástí má být rovněž servisní centrum umožňující čerpání pohonných hmot, doplnění pitné vody či odevzdání odpadu. K tomu parkoviště pro více než třicet aut a provozní budova s hygienickým zázemím či sjezd do vody. U každého stání bude připojení na elektrickou energii.

Pokud se podaří příští rok na podzim stavbu zahájit, mohly by první lodě v přístavu kotvit v letní sezoně 2027. Podle Patrika jsou ale tyto termíny spíše fikcí než realitou.