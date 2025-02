Tři přihlášky na žáka. Na střední školy v kraji zamíří kolem šesti tisíc deváťáků

Jde mu čeština, dějepis nebo jazyky, takže si bude podávat přihlášku na gymnázium. Čtrnáctiletý David, který chodí do deváté třídy v malé obci na Vsetínsku, chce totiž potom pokračovat na vysoké škole. Bavila by ho dráha učitele.

„Určitě se bude hlásit do Vsetína a Valašského Meziříčí, nad třetím gymnáziem váháme,“ říká jeho maminka Lucie. „Nejspíš zvítězí Valašské Klobouky, sice jsou trochu dál, ale mohl by se tam dostat. Jsem hlavně ráda, že máme i třetí možnost, což dříve nebylo,“ dodala.

Čas na rozhodnutí ještě má. Přihlášky na střední školy lze podávat od soboty 1. února, hraničním termínem je 20. únor. Přijímací i talentové zkoušky se pak budou konat v polovině dubna.

Už od loňska je možné, aby zájemci o studium na střední škole podali tři přihlášky místo dvou plus případně další dvě do oborů s talentovou zkouškou. Vyznačují na nich také pořadí, kterým školám dávají přednost.

Na základě výsledků zkoušek a priorit uchazečů je pak systém automaticky rozřadí. Systém funguje stejně jako loni, hlásit se lze elektronicky přes systém DiPSy, papírově s podporou elektronického systému nebo čistě papírovou formou.

Systém DiPSy jako pomocník

„Už loni podávala řada rodičů přihlášky elektronicky a doufám, že letos jich ještě přibude. Neplatí přitom přímá úměra, že na učilištích se dávají spíše papírové a na maturitních oborech elektronické,“ uvedla krajská radní pro školství Jindra Mikuláštíková.

Ještě loni zažila přijímací zkoušky coby ředitelka Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí a systém DiPSy se podle ní osvědčil.

„Ukázal se jako velký pomocník a fantastický nástroj, díky němuž mají ředitelé skvělý přehled o naplněnosti tříd. Když se podívají na priority uchazečů, hned poznají, zda se jim podaří naplnit kapacitu oboru,“ popsala Mikuláštíková. Odpadá také následné zdlouhavé obtelefonování rodičů, jak se rozhodli.

Lyceum zaměřené na design obuvi

Téměř stejná zůstává nabídka oborů, kam se mohou budoucí středoškoláci hlásit. Největší zájem je tradičně o gymnázia. Ve Zlínském kraji již loni přibyla různě zaměřená lycea a jejich nabídka se rozšíří i letos.

SPŠ polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín otevře obor Technické lyceum zaměřené na technologii a design obuvi a výrobků z plastů.

„Naše škola před lety vznikla sloučením s technologickou průmyslovkou, která tyto obory měla v rámci své nabídky,“ zdůraznil tamější ředitel Jiří Charvát. „Nezačínáme tak od nuly, ale navazujeme. A tento obor tradičně patří do Zlína.“

Rodiče se již na novinku během dnů otevřených dveří nebo na burzách škol ptají a chtějí vědět podrobnosti.

„Nejsem ale zatím schopný vyhodnotit, jaký bude reálný dopad. Na jiných školách už lycea mají od letošního školního roku a i tam byl zájem ze začátku spíše nižší. Je to novinka, chvíli asi potrvá, než se dostane do povědomí,“ uvažuje Charvát.

Gymnázium nebo lyceum

Podle Pavla Simkoviče, ředitele Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně, si při výběru mezi lyceem a gymnáziem musí rodiče položit otázku, co od střední školy čekají. Zda má být přípravou pro zaměstnání, nebo „převozníkem“ k dalšímu studiu na vysoké škole.

„Rodič zná dítě nejlépe, dovede posoudit jeho vlastnosti či to, zda by se na gymnáziu netrápilo. Někomu může sedět, že půjde na školu, která jej svým typem výuky a charakterem nasměruje přímo do praxe. Někdo další zase ví, že by chtěl studovat práva, medicínu, politologii nebo zkrátka něco, co se učí na vysoké škole. Gymnázium mu pak dá potřebný základ,“ konstatoval Simkovič.

„Sám jsem zvědavý, jak se v systému lycea uplatní a jaké profily budou mít jejich absolventi,“ dodal.

Zbrojovka potřebuje odborníky v IT

Další novinku připravila Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, která otevře obor Informační technologie.

„Byl vytvořený na základě spolupráce s našimi partnery, zejména Českou zbrojovkou,“ podotkla ředitelka uherskobrodské školy Hana Kubišová.

„Pokud dnes firmy chtějí obstát v konkurenčním prostředí, musí zavádět automatizaci a robotiku. Chceme je podpořit tím, že nabídneme absolventy, kteří během studia také budou mít stáže ve firmách, a případně pak mohou pokračovat na vysoké škole. Třeba na Fakultě aplikované informatiky na zlínské Univerzity Tomáše Bati, díky čemuž by pak byla šance, že je udržíme v kraji,“ naznačila Kubišová.