Prezident Pavel nečekaně navštívil Zlínský kraj, od divadelníků dostal slivovici

11:44

Do Zlínského kraje o víkendu nečekaně zavítal prezident Petr Pavel. Během neoficiální soukromé cesty navštívil Rožnovské slavnosti a oslavy stého výročí založení zdejšího skanzenu. Zúčastnil se také zakončení sezony Slováckého divadla, kde pokřtil divadelního maskota. Prezident dokonce naznačil, že by se do divadla mohl znovu vrátit už na podzim.