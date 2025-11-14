Přepadení, dej sem zlato! Mladík mířil na seniorku zbraní, vytipoval si ji ve vlaku

  14:54
Kroměřížským kriminalistům se podařilo objasnit případ loupežného přepadení ze začátku června. Mladík tehdy sledoval spolucestující seniorku z vlaku a pod pohrůžkou střelnou zbraní ji okradl o řetízek.

Třiadvacetiletý muž si v odpoledních hodinách na cestě vlakem vytipoval spolucestující seniorku, se kterou vystoupil ve stejné stanici a chvíli ji pronásledoval.

Po nějaké době ji doběhl a už s nasazenou kuklou na hlavě na ženu uhodil: „Přepadení, dej sem zlato!“

„Zpoza pasu následně vytáhl schovanou střelnou zbraň, kterou na ni namířil. Žena si ze strachu sundala řetízek z krku, který mu předala,“ popsal událost policejní mluvčí Radomír Šiška.

Muž poté místo rychle opustil a řetízek v hodnotě pár tisíc korun druhý den prodal v zastavárně v jiném kraji.

Mladému recidivistovi nyní hrozí za trestný čin loupež a legalizace výnosů z trestné činnosti až deset let za mřížemi.

Autor:
Vstoupit do diskuse