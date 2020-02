„Baťa by tě hnal!“ Babiš ve Zlíně řešil stadion, vypískali ho demonstranti

Před příjezdem premiéra se demonstranti dohadovali s policií, která je vyzývala k tomu, ať se posunou o 20 metrů, aby vytvořili volný prostor.

„Vy byste měli být při nás,“ říkal policistům menší muž.

„Toto je chráněný prostor,“ zněla reakce policisty.

„Chráněný čím?“ nedal se muž.

„Zákonem,“ uslyšel.

„Uděláme pár kroků vzad, a všechno nad to už by byla šikana občana,“ zaznělo ze skupiny.

Když Babiš přijel, demonstranti začali pískat na píšťalky a skandovat „Baťa by tě hnal!“. Totéž křičeli na kohokoli, kdo po dobu Babišovy přítomnosti památník opustil. A také potom, když premiér odjížděl.

Na demonstranty nijak nereagoval, nasedl do auta a odjel. Zdálo se, že si neprohlížel transparenty, na nichž stála hesla „Bureši, Zlín si nekoupíš.“, „Dnes Bureši díky tobě, obrací se Baťa v hrobě.“ či „Všetci kradnú, iba ja čerpám.“.

Pro Babiše to ale byly jediné nepříjemné chvíle, které ve Zlínském kraji zažil. Už na úterní debatě v Rožnově pod Radhoštěm bylo poznat, že až na výjimky přišli jeho příznivci, kteří se ptali na délku premiérova spánku či na to, jak dobíjí energii.

Středeční setkání se starosty malých obcí v Bořenovicích u Holešova naopak mělo konkrétnější ráz. Starosty zajímaly peníze na udržení prodejen smíšeného zboží, bytová výstavba, udržení vody v krajině, délka stavebního řízení nebo vyjímání pozemků z půdního fondu.

„Napište mi, co potřebujete, a já se na to podívám. Když to mám na papíře, můžu se ptát a urgovat to,“ požádal Babiš. „Snažím se postupně všem odpovědět,“ dodal.

Starostové se shodli, že po setkání zformulují hlavní věci, s nimiž se nejčastěji potýkají, a předají je přes mluvčí vlády.

Ve Zlíně pak premiér zamířil na Zimní stadion Luďka Čajky, který čeká nákladná rekonstrukce. Vyjde na zhruba 500 milionů korun a začít by se s ní mohlo v roce 2022.

„Je to náročný projekt. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem na to přispěje město, kraj a my jako stát na tom také chceme participovat,“ naznačil Babiš.

Bude podle něj potřeba udělat evidenci velkých investic do sportovišť. Opravy nebo stavbu hokejové haly chystají rovněž v Litvínově, Olomouci, Třebíči nebo Brně.

„Budeme hlavně chtít, aby se k tomu přihlásila města. Slyšel jsem, že Zlín je na tom ekonomicky dobře a bude mít splacené úvěry, takže musíme to společně prodiskutovat,“ naznačil premiér.

Zmínil přitom také nutnou opravu Velkého kina ve Zlíně. „O stadionu jsem se dozvěděl tady poprvé, ale o kinu vím a mrzí mě, že to město už dávno nevyřešilo. Je to skvělá stavba a památka z éry Tomáše Bati,“ poznamenal Babiš.

Zlínský primátor Jiří Korec mu vysvětloval, že město řešilo statické zabezpečení kina a pracuje na odborných posudcích. Při plánech je závislé na postoji památkářů, podle nichž nelze kino zbourat.