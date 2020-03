Praktici ordinují i na dálku, pediatři kvůli miminkům dezinfikují místnosti

Odložte osobní návštěvu, nevstupujte do ordinace, objednejte se, fungujeme v nouzovém režimu. Takové instrukce teď míří z ambulancí praktických lékařů směrem k pacientům. Osobní kontakt sice omezili, zdravotní péči ale poskytují jiným způsobem.

„Snažíme se chránit sami sebe a tím i pacienty. A vzhledem k tomu, že takřka nemáme ochranné pomůcky, tak se můžeme chránit jen tak, že pracujeme v omezeném režimu,“ vzkázal pacientům lékař Lubomír Nečas, který je zároveň zástupcem Sdružení praktických lékařů ve Zlínském kraji. „Proto jsme dveře do ordinací sice zavřeli, ale zůstáváme za nimi a stále pracujeme.“

Lékaři ve Zlínském kraji mají k dispozici respirátory zhruba na tři dny, někteří ani to ne, podobné je to s rouškami.

Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka by měla brzy dorazit zásilka respirátorů, které objednal kraj a které hodlá rozdělit právě mezi praktické lékaře. Kdy to ale bude, nevěděl.

Lékaři využívají bezkontaktní režim

V praxi to teď vypadá tak, že většina ambulancí pro dospělé i děti, stomatologů i specialistů je otevřená v bezkontaktním režimu. Někteří doktoři také zkrátili svou ordinační dobu a všichni zrušili veškeré preventivní prohlídky, předoperační vyšetření a vydávání různých administrativních dokumentů.

To se týká také například ambulancí a lékárny ve zlínském EUC (bývalý Atlas), kde funguje pouze akutní provoz, a to do 13 hodin.

Současně lékaři žádají pacienty, aby do čekáren vůbec nechodili nebo se na návštěvě raději předem telefonicky domluvili.

I v případě, že do ordinace přece jen dorazí, musejí počítat například s tím, že jim zdravotní sestra změří teplotu, zeptá se na cestování do zahraničí a povolí vstup pouze s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest.

Lékaři také mají domluvené jednoho až dva kolegy, kdyby byl potřeba zástup. Pouze v případě nejvyšší nutnosti mohou přijet domů za pacientem, ovšem jen v případě, kdy mají k dispozici ochranné pomůcky.

„Provoz je teď klidnější, lidí nechodí tolik, což je dobře. Zato mnoho případů konzultujeme po telefonu, e-mailu,“ potvrdila lékařka Lenka Bačová z Uherského Hradiště. „Hovorů jsme v pondělí měli asi osmdesát.“

Po telefonu umí lékaři doporučit léčbu, vyřídit pracovní neschopenku i poslat e-recept. Už dříve nařizovali i preventivní karanténu pro pacienty, kteří se vrátili ze zahraniční cesty, ale nejsou nemocní.

Podle Nečase lékaři takových lidí zaevidovali v minulém týdnu v celém Zlínském kraji zhruba 800. Ty, kteří mají zdravotní potíže, předávají hygieně, která může rozhodnout o odběru vzorků.

Nouzový režim zavedli také dětští lékaři. Mimo jiné proto, že řada z nich je v rizikové věkové skupině, protože jsou starší 70 let. Proto se například mezi sebou domlouvají, kdo bude ordinovat bezkontaktně a kdo přijme akutní případy.

„My třeba musíme pokračovat v očkování kojenců, abychom je chránili před jinými infekcemi. Je to u nich jiné než u dospělých,“ upřesnila dětská lékařka Ilona Hülleová z Bystřice pod Hostýnem.

„Proto si třeba maminky objednáme jednotlivě, abychom předtím mohli vydezinfikovat celý prostor, a dáme jim také přesné pokyny, jak se u nás s dítětem chovat,“ doplnila.

Rozhodovat tímto způsobem o nasazení léčby je ale u dětí podle ní obtížné a není možné to vydržet dlouhou dobu. Dětští lékaři se snaží respirátory shánět vlastními cestami, čekají ale i pomoc kraje a ministerstva zdravotnictví.