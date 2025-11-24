Tady máš dáreček, křikl. Muž podezřelý ze zapálení baru ve Zlíně půjde před soud

  11:34,  aktualizováno  11:34
Státní zástupce obžaloval muže, který podle policie letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. Žalobce ho viní z pokusu o vraždu a těžké ublížení na zdraví a z poškození cizí věci. Při požáru utrpěl zranění jeden člověk a škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun.

V případě odsouzení hrozí muži až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest, uvedla Česká televize. Obžaloba byla podána, a to z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu, trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a trestného činu poškození cizí věci.

„Maximální trestní sazba je patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest,“ sdělil České televizi mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.

Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý předmět. (28. ledna 2025)
Muž obžalovaný ze žhářského útoku podle policie hodil letos 28. ledna před 17. hodinou do baru u zlínského autobusového nádraží neznámý předmět obsahující hořlavou látku a z místa utekl.

Podle svědků muž vrazil do dveří podniku a se slovy: „Tady máš dáreček,“ hodil zápalnou láhev po manželovi provozovatelky, který toho dne v baru obsluhoval.

Při následném požáru utrpěl šestapadesátiletý muž popáleniny druhého stupně na hlavě a krku. Zdravotníci jej převezli do Baťovy nemocnice, následně byl transportován do popáleninového centra Fakultní nemocnice v Brně. Nikdo jiný se nezranil. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku.

Žhář podpálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, za pokus o vraždu mu hrozí 20 let

Požár hasiči rychle zlikvidovali. Po tehdy devětadvacetiletém muži, který údajně bar zapálil, následně policisté pátrali. Zadrželi ho hned druhý den po útoku. Způsobenou škodu hasiči vyčíslili na 250 tisíc korun. Další majetek v hodnotě tří milionů korun se jim podařilo zachránit.

Tehdy devětadvacetiletého údajného pachatele zadrželi policisté dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Na konci ledna poslal soud útočníka do vazby. Autobusové nádraží zůstalo po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému otevřené. Provoz autobusů požár zásadněji neovlivnil.

