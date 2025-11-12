Požár byl ohlášený krátce po 17. hodině a likvidace skončila ve 23.23 hodin. Na místo se postupně sjelo pět jednotek profesionálních hasičů ze Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže, Otrokovic a Holešova a dalších osm skupin dobrovolných hasičů ze Zlína, Kostelce, Slušovic, Lípy, Fryštáku, Otrokovic, Želechovic nad Dřevnicí a Vizovic.
Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu a vyžádali si i nasazení dronu. A to pro okamžitou pomoc i pro lepší vyhodnocení po skončení akce. Práci jim v tomto případě komplikovala i tma, takže záběry z výšky pomáhaly v živém přenosu odhalovat největší ohniska.
„Záběry z ptačí perspektivy jsou důležité pro velitele zásahu, protože mohou odhalit různé možnosti, které ze země člověk nevidí,“ vysvětlil přínos dronu vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a služeb Hasičského HZSZK Tomáš Svozil.
VIDEO: Devastující požár pily na Vsetínsku. Hasičský dron zachytil rozsah škod
Na záběrech je také vidět, že na střeše byla i skrytá ohniska. „Postupně docházelo k rozebírání střešní konstrukce a dohašování skrytých ohnisek,“ potvrdil mluvčí hasičů Kamil Tlušťák.
Dronovou službu využívají hasiči ve Zlínském kraji druhým rokem. Přináší jim důležité informace pro samotný zásah, ale také pro následné vyšetřování a vyčíslení škod. Aktuálně pro službu pracuje 14 pilotů a 28 operátorů, k dispozici mají pět dronů.
Požár střechy prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí dva až osm let vězení. Odhadovaná škoda je 11,5 milionu korun.