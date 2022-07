Hasiči ve Zlínském kraji bojují se třemi požáry kousek od sebe, pomáhá déšť

„Požár v Prusinovicích zachvátil stoh o velikosti 60 krát 20 metrů a šířil se na sousední strniště,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Na pomoc hasičům přijel nakladač a traktor s podmítačem. „Zdaleka přitom ještě není ukončen zásah v Lukovečku u požáru lesního porostu a ani v Oldřichovicích, kde od pondělí hoří velkoobjemový seník,“ připomněla Javoříková.

Seník v Oldřichovicích začal hořel v pondělí po poledni, kdy se od pracovního stroje vznítily balíky uskladněného sena a slámy. V době příjezdu hasičů byl vnitřek seníku v plamenech, které šlehaly okny ven. Jedinou možností bylo ochlazování stavby zvenčí. Práci komplikoval nedostatek vody, kterou museli hasiči vozit z Napajedel a Otrokovic.

Vzhledem k tomu, že seník je na okraji obce bylo nejdůležitější uchránit rodinné domy.

Po 18. hodině pak hasiči vyjížděli k rozsáhlému požáru lesa u Přílep na úpatí Hostýnských vrchů. Hořelo území o velikosti zhruba 300 krát 300 metrů a vzhledem k dlouhému období sucha se požár velmi rychle šířil. Nejbližší domy jsou od místa vzdálené asi 1,5 kilometru.

V prvních hodinách tady zasahovalo 23 jednotek hasičů z celého okolí. Do dnešního rána se jich na místě vystřídalo už 38, včetně dobrovolných hasičů z Prusinovic, které hned ráno znovu zaměstnal požár stohu v jejich obci.

Do Přílep povolali také vrtulník s bambi vakem z Brna, který nabíral vodu z tamní přehrady. Ve vzduchu byl zhruba do 21 hodin. Také tady se musela voda dovážet kyvadlově z nedalekého Holešova. To bývá společně s terénem největší komplikace při boji s plameny.

„Momentálně je na místě osm jednotek hasičů, kteří vyhledávají skrytá ohniska a ta dohašují. Práci velmi komplikuje špatně dostupný terén,“ doplnila Javoříková.