Na místo okamžitě vyrazily profesionální jednotky z Holešova, Otrokovic a Kroměříže. V době jejich příjezdu byl tahač i část návěsu zcela zachvácen plameny. Hasiči okamžitě nasadili několik útočných proudů a požár velmi rychle lokalizovali.
„Na pokyn velitele byla povolána další speciální technika z Kroměříže a Zlína, aby mohly být zachyceny a přečerpány zbytky provozních kapalin do náhradních nádrží, a aby se předešlo dalšímu šíření nebezpečných látek,“ uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
Po vyloučení bezprostředního rizika začal přesun zbylého nákladu a následně i vykládání požárem zasaženého materiálu. Na místo dorazil také vyšetřovatel hasičů, který předběžně odhadl škodu na tři miliony korun. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.
Po dobu zásahu a následném úklidu škod na místě nehody zůstala dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice uzavřená. Řidiči museli úsek mezi Otrokovicemi a Hulínem objíždět po silnici I/55 přes Záhlinice a Tlumačov.