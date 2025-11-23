Na dálnici u Otrokovic hořel plně naložený kamion, dálnice byla zavřená

Během jízdy začal v sobotu hořet kamion na dálnici D55 nedaleko u Otrokovic. Dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice proto byla téměř celý den uzavřená. Hlášení o požáru kamionu přijalo krajské operační středisko hasičů před čtvrtou ráno.
Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)
Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Na místo okamžitě vyrazily profesionální jednotky z Holešova, Otrokovic a Kroměříže. V době jejich příjezdu byl tahač i část návěsu zcela zachvácen plameny. Hasiči okamžitě nasadili několik útočných proudů a požár velmi rychle lokalizovali.

„Na pokyn velitele byla povolána další speciální technika z Kroměříže a Zlína, aby mohly být zachyceny a přečerpány zbytky provozních kapalin do náhradních nádrží, a aby se předešlo dalšímu šíření nebezpečných látek,“ uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Po vyloučení bezprostředního rizika začal přesun zbylého nákladu a následně i vykládání požárem zasaženého materiálu. Na místo dorazil také vyšetřovatel hasičů, který předběžně odhadl škodu na tři miliony korun. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.

Po dobu zásahu a následném úklidu škod na místě nehody zůstala dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice uzavřená. Řidiči museli úsek mezi Otrokovicemi a Hulínem objíždět po silnici I/55 přes Záhlinice a Tlumačov.

