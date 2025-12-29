Svatá rodina v plamenech. Na kroměřížském náměstí hořel slaměný betlém

  12:18
Profesionální hasiči museli v noci na pondělí likvidovat požár na Velkém náměstí v Kroměříži. Plameny tam zachvátily betlém vyrobený ze slámy. Dvě postavy oheň poškodil.
Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...
Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Po příjezdu na místo hasiči obě hořící figury vynesli z prostoru pod přístřeškem betlému na dlažbu náměstí. „Prolili je vodou, čímž se jim podařilo požár rychle uhasit a zabránit jeho dalšímu šíření,“ upřesnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Kromě poškozených biblických postav z betlému se událost obešla bez zranění. Proč začaly figuríny hořet, ještě není jasné. „Příčina vzniku požáru i výše způsobené škody jsou v současné době předmětem šetření vyšetřovatele hasičů,“ dodala Javoříková.

Ve hře je i možnost, že betlém někdo podpálil úmyslně. Nebylo by to poprvé. Socha v betlémě ze slámy hořela i v roce 2021, kdy třicetiletý muž zapálil jedné z nich paruku. Další možnou příčinou by mohla být závada elektrického osvětlení nebo kabelů.

S útoky vandalů na vánoční výzdobu se v Kroměříži potýkají opakovaně. Letos v polovině prosince se zase dvojice opilých mužů pokusila ukrást baňky z vánočního stromu na náměstí. Zachytily je při tom ale bezpečnostní kamery.

