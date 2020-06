Sobotní blesková povodeň na Zlínsku zasáhla i penzion Petra Jandy

„Přišla naprosto nečekaně. Nahrnula se sem voda z polí a opěrná zeď, kterou máme kolem budov, nevydržela a praskla,“ líčí Jana Šuráňová, zpěvákova tchýně, která se o provoz penzionu stará.

Podobnou přírodní katastrofu nepamatuje. Voda, která tu běžně při deštích stéká z kopce dolů, totiž většinou teče mimo budovy.

„Proto jsem ani při bouřce neměla žádné obavy. Najednou jsem otevřela dveře a vidím, že dvůr je plný vody. Nikdy jsem si nemyslela, že budu běhat bosky v dešti a snažit se na zemi nahmatat vpusti, kudy by voda oddtekla,“ popisuje Šuráňová.

Ta ocenila, že jí okamžitě přispěchali na pomoc hosté penzionu, travní lyžaři, kteří přijeli trénovat na nedalekém kopci ve Štítné nad Vláří. „Byli skvělí, hned se chopili lopat a dali se do práce.“

Matka Alice Jandové má k místu, kde penzion Nivy stojí, hluboký vztah. Sama se tu narodila, původní statek, který tu stával, vybudoval její pradědeček.

Přesto brala povodeň s nadhledem a nedělá z ní žádnou tragédii. „Vždyť nešlo o život. Během chvíle to tu dáme do pořádku. Provoz penzionu to nijak neohrozí. Hosté začínají hromadně jezdit až v červenci a to už bude všechno v pořádku,“ dodává s tím, že víc myslela na lidi ve vesnici.

V samotném Jestřabí už nyní následky víkendové bouře nejsou znát. Přitom podobnou povodeň tu místní nezažili desítky let. Voda poškodila příjezdové cesty vedoucí z Niv, zaplavila prostranství kolem kapličky a několik domů.

Celý region Valašskokloboucka byl při povodni jedno z nejpostiženějších míst v kraji. V nedaleké Štítné nad Vláří-Popov se voda přihnala přes louky a pole z hor, zaplavila hlavní cestu a sklepy několika domů.

„Voda šla netradiční cestou, spíše jsme tu zvyklí, že se občas rozvodní řeka Vlára, ale na tento typ záplav nejsme zvyklí,“ připouští starotka Štítné Jana Machučová.

Ta měla v sobotu problém dostat se přes rozvodněnou silnici autem na úřad na jednání povodňové komise.

„Naštěstí sem ochotně dorazilo celkem pět hasičských jednotek a velmi nám pomohli. Nyní je většina následků odstraněna, jen pracujeme na dočištění některých propustků,“ zmiňuje starostka.

Podle ní se na takovou povodeň nedá zcela připravit. „Můžeme se nachystat jen tak, že si dopředu připravíme pytle s pískem a pročistíme všechny kanály a komunikace.“

Na jižním Valašsku hustě pršelo i ve čtvrtek. A na déšť se dívali s obavami i ve Valašských Kloboukách. I tam v sobotu voda vyplavila domy a přeteklo také místní koupaliště.

„Zrovna opravujeme ploty v areálu a dopouštíme bazén. Modlíme se, aby nám tu voda znovu nehrkla,“ hlásila starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

Podobnou bleskovou povodeň tu zažili i loni, připravit se na ni je ale složité. „Vyžaduje to totiž zásah do soukromých pozemků, voda se sem totiž dostává z pastvin. Úzké koryto zatrubněného potoka ji pak neudrží,“ poznamenala starostka s tím, že město má problém přesvědčit zemědělce, aby potřebné úpravy povolili.

„Snažíme se to řešit. Prohloubili jsme poldr, odstranili náletové dřeviny a připravujeme stavbu odlehčovací šachty, která by měla ulevit kanalizaci,“ doplnil Olšáková.