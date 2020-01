Města přidávají kontejnery na plechovky a drobné kovy, Zlínu se osvědčily

Dvacet nových nádob o objemu 240 litrů přibylo například v Otrokovicích na sídlišti Střed. Město tuto novinku bere jako test.

„Žádáme obyvatele, aby tyto nádoby využívali opravdu jen k odkládání obalů a menších kovových předmětů a neznečišťovali je jinými odpady,“ nabádal jednatel Technických služeb Otrokovice Vladimír Plšek s tím, že větší kovové předměty je nutno odevzdávat ve sběrných dvorech.

Pokud se tato praxe osvědčí, Otrokovice postupně rozšíří nádoby na kov i do dalších částí města.

Devět nových kontejnerů na kovy pořídili například také v různých lokalitách v Kroměříži. Jde o velkokapacitní nádoby s obsahem 1500 litrů, které se budou vyvážet jednou měsíčně. Město si od toho slibuje zvýšení podílu tříděného odpadu.

„Je důležité, aby obyvatelé pomáhali snížit vysoké náklady na svoz komunálního odpadu,“ uvedl kroměřížský místostarosta Karel Holík.

Dobré zkušenosti s tříděním tohoto materiálu mají i ve Zlíně. Jen za rok 2018 tu do patnácti nádob lidé vytřídili přes šest tun kovových obalů a drobných hliníkových a železných odpadů. Od té doby se počet kontejnerů zdvojnásobil.

Ve Vsetíně zase loni povolili vyhazovat drobné kovy do žlutých popelnic na plasty, s tím, že se materiál vytřídí až po svozu.

Rozšiřováním míst pro třídění kovů radnice mimo jiné reagují na novou odpadovou legislativu, která ukládá obcím povinnost vytřídit a recyklovat minimálně 55 procent komunálního odpadu.

Zároveň ovšem upozorňují, že aby mělo smysl tyto materiály třídit, lidé by se měli držet základních pravidel. To znamená například nenechávat v obalech zbytky potravin, nedávat velké předměty jako hrnce či sušáky na prádlo vedle kontejnerů a nevyhazovat ani plechovky s barvami. To vše patří do sběrných dvorů.

