V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

„Byla to výjimečná situace i v tom, kolik sil jsme museli nasadit. V akci bylo až 250 policistů a hasičů,“ upozornil krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček.
Kriminalisté muže obvinili z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Nyní je ve vazební věznici a hrozí mu až výjimečný trest. „Vyšetřování pokračuje, provádíme výslechy svědků a čekáme na zpracování odborných posudků,“ přiblížil náměstek krajského policejního ředitele Jindřich Kučera.
Tkadleček zároveň ocenil zapojení veřejnosti. „Když se stane obětí dítě, mladistvý nebo jinak zranitelná osoba, s lidmi to vždy víc pohne. Jsou vnímavější a ochotnější spolupracovat,“ připomněl. „Tady spolupráce s veřejností zafungovala, jak měla, a díky všímavosti lidí se podařilo chlapce zachránit. Každý, kdo není lhostejný, si zaslouží poděkování.“
Chlapec zmizel ve čtvrtek 11. prosince, když z obce Halenkovice nedorazil do školy ve Zlíně. Intenzivní pátrání po něm pak začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci prohledávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce.
V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí i větší množství dronů. Štěstí měli až v chatové oblasti v sousední Žlutavě, kde na křik chlapce upozornili chataři. Okolnosti případu naznačují, že mu šlo skutečně o život.
Dalších sedm pokusů o vraždu
Včetně útoku na chlapce v Halenkovicích řešila policie dalších sedm případů vražd a pokusů o vraždu. Předloni jich bylo sedm. „Rok 2025 byl ale výjimečný v tom, že ani jeden z případů nebyl dokonaný, všechny oběti vražedný útok přežily,“ zdůraznil náměstek Kučera.
Většinou šlo o partnerské, rodinné nebo sousedské spory. Například v jednom případě, který se stal v listopadu v Uherském Brodě, chtěl mladík vyhodit svou babičku z devátého patra paneláku.
Další mimořádnou situací byla jarní opatření proti šíření slintavky a kulhavky, která postihla chovy hospodářských zvířat na Slovensku a v Maďarsku. Většina bývalých silničních hraničních přechodů byla uzavřena pro nákladní auta, ta se mohla do kraje ze Slovenska dostat jen ve Starém Hrozenkově.
„Museli jsme udělat speciální opatření, například zajistit podmínky pro dezinfekci nákladních aut. Opatření trvala tři měsíce a vystřídaly se tam tři tisíce policistů,“ upozornil náměstek krajského policejního ředitele Bohdan Varyš.
Trestných činů loni mírně ubylo. Stalo se jich 6 037, meziročně o 63 méně. „Je to poměrně malý rozdíl,“ řekl Tkadleček. „Každopádně dobrá zpráva je, že zločinnost neroste.“
Přibylo násilných trestných činů
U majetkových trestných činů zaznamenala policie v regionu nárůst z předloňských 2 841 na loňské 3 146, tedy o 10,7 procenta. Přibylo násilných trestných činů, nárůst evidovala policie také u mravnostních trestných činů. Naopak méně bylo hospodářských trestných činů.
Mírný pokles zaznamenala policie u kybernetické kriminality. Za loňský rok v kraji evidovala 974 případů, předloni 1 021. V několika předchozích letech ale zločinů v kyberprostoru výrazně přibývalo, což se promítá i do celkové objasněnosti trestné činnosti.
Ta dosáhla 56,53 procenta, předloni byla 57,43 procenta. I tak v této statistice obsadil Zlínský kraj v celostátním srovnání druhou příčku, lépe na tom byl jen Ústecký kraj.