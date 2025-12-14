Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě,“ sdělili policisté. V souvislosti s případem zadrželi muže. Chlapcovo volání o pomoc zaslechli kolemjdoucí.
Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....
Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Zadrželi jsme jednoho dospělého muže a nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo. Naštěstí chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život,“ uvedli policisté.

Podle vyjádření matky jej policisté našli na Žlutavě, což je nedaleko Halenkovic, kde spolu s matkou žije. „S ohledem na věk oběti budeme poskytovat pouze nezbytné množství informací. Dejme prosím rodině a blízkým čas všechno zpracovat,“ sdělili policisté.

Další informace budou policisté podle svého vyjádření poskytovat průběžně, veškeré okolnosti případu prověřují. „Díky za pomoc, za sdílení a za spolupráci,“ napsali policisté chvilku po nedělní půl třetí odpoledne.

„Jsem neskutečně šťastná, právě mi to volali. Je v pořádku, vezou jej do nemocnice. Všem strašně moc děkuji,“ řekla MF DNES v reakci na chlapcovo nalezení matka Soňa.

Chlapec zmizel ve čtvrtek, když z obce Halenkovice nedorazil do školy ve Zlíně. Intenzivní pátrání po něm pak začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci propátrávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce. Pročesali takto dvoukilometrový okruh.

V sobotu pátrání v lesích již nepokračovalo a policisté soustředili síly na prohledávání objektů. V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí větší množství dronů.

