„Zadrželi jsme jednoho dospělého muže a nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo. Naštěstí chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život,“ uvedli policisté.
Podle vyjádření matky jej policisté našli na Žlutavě, což je nedaleko Halenkovic, kde spolu s matkou žije. „S ohledem na věk oběti budeme poskytovat pouze nezbytné množství informací. Dejme prosím rodině a blízkým čas všechno zpracovat,“ sdělili policisté.
Další informace budou policisté podle svého vyjádření poskytovat průběžně, veškeré okolnosti případu prověřují. „Díky za pomoc, za sdílení a za spolupráci,“ napsali policisté chvilku po nedělní půl třetí odpoledne.
„Jsem neskutečně šťastná, právě mi to volali. Je v pořádku, vezou jej do nemocnice. Všem strašně moc děkuji,“ řekla MF DNES v reakci na chlapcovo nalezení matka Soňa.
Chlapec zmizel ve čtvrtek, když z obce Halenkovice nedorazil do školy ve Zlíně. Intenzivní pátrání po něm pak začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci propátrávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce. Pročesali takto dvoukilometrový okruh.
V sobotu pátrání v lesích již nepokračovalo a policisté soustředili síly na prohledávání objektů. V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí větší množství dronů.
