Ptáky a netopýry u dálnice D55 ochrání speciální síť, je první v Česku

Nová bariéra bude pět metrů vysoká, průchozí a bude vybavena reflexními prvky. „Toto řešení už bylo použité při výstavbě dálnice na Slovensku. Je unikátní v tom, že nejde o pevnou bariéru, do které ptáci narážejí, ale je průchozí. To znamená, že má ptáky pouze odklonit, a neměli by se o ni zranit,“ přiblížil Jiří Vinklárek, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava Skanska, který je zhotovitelem těchto dálničních úseků.

„Je to unikátní projektové a technické řešení, vlastně vůbec první použité v rámci České republiky,“ doplnil.

Bariéra bude umístěná na betonových patkách a na ocelových sloupech, ve kterých jsou vsazené rámy se sítěmi z ocelových lanek. Ty mají tloušťku 2,5 milimetru.

Silničáři je osadí na několika místech, například v okolí Polešovic. Právě tady vzniká jeden ze tří nových úseků dálnice D55. Ten první vede z Babic do Starého Města v délce asi 8,5 kilometru, druhý ze Starého Města do Moravského Písku v délce 8,8 a poslední z Moravského Písku do Bzence dlouhý něco málo přes čtyři kilometry.

Ptáci hnízdí u blízkých tůněk a jezírek

Sítě budou umístěné na druhém a třetím úseku. V blízkosti Polešovic je řidiči potkají na třech místech v celkové délce 650 metrů, v dalším úseku pak také na třech místech v délce 1 800 metrů. Budou lemovat obě strany dálnice.

V okolí těchto míst se totiž nacházejí významná hnízdiště netopýrů a ptáků, například břehule říční. Jsou tady i tůňky, jezírka a další vodní plochy. Sítě proto budou mít reflexní prvky, které ptáky nasměrují nad silniční provoz.

„Například celý tento úsek dálnice stojí na náspech vysokých třeba osm devět metrů, k tomu musíme připočítat dalších pět metrů sítě a pohybujeme se ve výšce kolem čtrnácti metrů. Ptáci, kteří vylétávají z tůňky tady poblíž, tak potřebují nabrat dostatečnou výšku, aby se vyhnuli srážce s mnohdy vysokými automobily. Proto potřebují něco, co je na to nebezpečí upozorní,“ vysvětlil správce stavby Břetislav Zapletal z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Sítě se budou instalovat až těsně před otevřením dálnice, tedy na konci letošního roku. Do té doby se totiž na stavbě mohou pohybovat těžké a mnohdy rozměrné stroje, které by je mohly poškodit.

„Sítě nejsou ani tak ochranou řidičů před ptactvem, ale hlavně ochranou ptactva, aby se nedostávalo do jízdní dráhy, a životní prostředí nepřicházelo o důležité a někdy i vzácné ptačí druhy,“ upozornil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nový úsek dálnice D55 bude mít dohromady 21,5 kilometru a jeho otevření se předpokládá v prosinci letošního roku.