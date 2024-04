Hospodám vadí rostoucí poplatky pro OSA, volí raději instore rádia a web

„Současná situace zvyšování daní a všemožných poplatků je vedle významného růstu cen všech médií poměrně náročná na naplnění smyslu podnikání,“ uvedl Tomáš Novotný, spolumajitel zlínské Kavárny Továrna.

„Nemůžu pro ně (OSA) najít slušné slovo. Je to brutální,“ zlobí se provozovatel restaurace Randevů v Loukově Martin Koutný. „Je jim jedno, jaký máme obrat, berou to podle toho, kolik má obec obyvatel. Přitom v televizi pouštíme jen sport a zprávy,“ dodal.

Máte rádi, když v restauraci nebo hospodě hraje rádio? Ochranný svaz autorský zvyšuje poplatky za pouštění hudby či hudební produkci, provozovatelům restaurací se to nelíbí. ANO 66 NE 596

OSA argumentuje, že navýšení poplatků se valorizovalo o inflaci a tuto povinnost jí ukládá autorský zákon. „K úpravě cen jsme přistoupili po rozpravě se samotnými autory, kterým se stejně jako každému z nás každoročně zvyšují životní náklady, v mnoha případech rychleji, než činí inflace,“ sdělil Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Pro ilustraci: restaurace v centru Zlína s jednou televizí, rádiem a dvěma reproduktory platí v rámci všech poplatků 1 238 Kč měsíčně bez DPH. Při výpočtu při tom hraje roli typ přístroje na pouštění hudby a velikost obce, kde se podnik nachází.

Přibývá však míst, která sázejí na alternativní řešení. Například webová či instore rádia, která pracují s hudbou autorů a interpretů, jež OSA a Intergram nezastupují. Upravují také muziku na míru. Otrokovická restaurace Maxima tak činí už pátým rokem. „Provoz je bezproblémový, navíc nám poradili i s celkovým ozvučením restaurace. Úsporu odhaduji na minimálně padesát procent,“ naznačil majitel Petr Bludský.

„Asi dva roky máme licenční internetové rádio. Jsme spokojení. Výběr je široký, je tam tematická hudba, pouštíme lidem příjemnou hudbu k jídlu,“ dodal Jiří Barcuch ze zlínského podniku U Barcuchů.

Instore rádio provozuje například zlínská firma IS media, která je na trhu už patnáct let. „Naše databáze obsahuje asi třicet tisíc skladeb a pravidelně ji obnovujeme ve spolupráci s hudebním dramaturgem,“ konstatoval Petr Janda, obchodní ředitel IS media, s tím, že zejména letos pozoruje výrazný nárůst zákazníků.

Podle Strejčka ale nejde o žádný masový odliv. „Naše ceny jsou stále jedny z nejnižších v Evropě. Když se podíváme na celkové náklady provozu restaurace nebo kavárny, je v tomto kontextu výše autorských odměn méně významnou položkou. Spíše se pohybujeme v psychologické rovině, proč mají klienti platit, než že by částka byla neúměrně vysoká,“ poznamenal.

Mnozí provozovatelé se podle něj k OSA naopak vrací poté, co vyzkoušejí jiného a legálního poskytovatele. „Náš repertoár čítá stovky milionů skladeb z celého světa a obsahuje populární hudbu, kterou lidé znají z rádií nebo si ji pouští na Spotify a YouTube. Logicky taková hudba funguje mnohem lépe i jako kulisa,“ řekl Strejček.