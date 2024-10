Zlín získal všechny obchody v podchodu, ponuré místo plánuje konečně oživit

Před deseti lety zlínská radnice opravila za 50 milionů korun podchod u náměstí Práce a vzhledem k tomu, že se na opravě nedohodla s majiteli obchodů v jeho útrobách, zůstaly v původním, poměrně neutěšeném stavu. Ten by se ale měl už relativně brzy změnit k lepšímu.

Současnému vedení města se totiž podařilo všechny krámky od jejich majitelů koupit s výjimkou jednoho, jehož vlastník však s opravou prostor souhlasí. Jeho obchod se možná posune na jiné místo, ale bude mít stejný rozsah metrů čtverečních.

„Chceme podchod rekonstruovat a uvést do dobrého stavu, ať je to místo živé, a ne tak ponuré jako dnes,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci. „Chceme, aby byl světlejší a barevnější. Měl by se změnit nejen vizuálně, ale i náplní.“

Podchodem ještě v dobách existence státního podniku Svit každý den procházely tisíce zaměstnanců, i dnes jde o velmi frekventované místo.

Návrhy? Bistro, kavárna či květinářství

Pokud jde o využití opravených provozoven, bude město ještě jejich skladbu řešit. Podle Brady by ale mělo jít o takové, které frekventovaný prostor dokáže oživit a přinést mu přidanou hodnotu.

„Takže by tam mohlo být bistro, kavárna, květinářství, dokážu si tam představit pekařství,“ nastínil Brada. Podle něho by tam dával smysl i předprodej jízdenek do městské hromadné dopravy, možná nějaká zeleň.

Návrh na rekonstrukci by měl vytvořit zlínský architekt Pavel Chládek, který je také autorem původní, kompletní přestavby, již se nepodařilo dotáhnout do konce. „Obchody by si rekonstrukci zasloužily,“ nepochybuje Chládek.

Už teď je ale jasné, že k zemi půjde věžička u asijského bistra, která tam vyrostla v 90. letech minulého století. „Věžička je relikt doby. Všechno bylo do té doby pravoúhlé a stejné, tak byla snaha z toho vykročit. Najednou bylo všechno možné,“ řekl Chládek.

„Máme ji už delší čas vykoupenou, ale nebourali jsme ji, dokud neschválíme přesné plány úprav,“ poznamenal Brada.

Bistro bude zatím fungovat s tím, že provozovatel bude městu platit nájem.

Ve hře jsou i výstavní panely

Podle ředitele Kanceláře architekta města Zlína Jindřicha Nového je podchod velice zajímavým galerijním prostorem, který by se mohl v tomto smyslu v budoucnu také využít.

„Jde o dobře dimenzovaný prostor, kterým proudí velké množství lidí. Mohly by se do něho umístit výstavní panely, na kterých by se prezentovaly například městské projekty,“ uvažuje Nový.

„Může to tak být, ale nechci to teď předjímat,“ zmínil Brada. „Budeme se o tom ještě bavit.“

Podchod už byl letos na jaře jako galerie využitý, když tam visely velkoformátové fotografie na stěně naproti obchodům. Sedmnáctiletý podnapilý vandal tehdy ale úchyty snímků poškodil.

A když město koupilo první dva krámky ze strany od náměstí Práce, chtělo v nich galerii zřídit. Pak se ale rozhodlo, že bude celý prostor řešit komplexně.

Obyvatelé města plánovanou změnu vítají. „Dneska podchod skutečně nevypadá důstojně. Pokud se pročistí a prosvětlí a obchůdky budou nové, určitě to celému prostoru prospěje,“ nepochybuje jeden z obyvatel Zlína, který podchodem pravidelně prochází.

Město nabídne provozovny k nájmu

Všechny obchody v podchodu stály na městských pozemcích na základě nájemní smlouvy na padesát let, která byla pro majitele výhodná. Proto nechtěli prostory opouštět. Forma nájmu by měla zůstat zachována i s novými provozovateli, jen za jiných podmínek.

Vize je podobná jako v domě v Kvítkové ulici, jehož přízemí město před časem přestavělo a nabídlo nájemcům, kteří tam mají různé provozovny. Od prodejny dárkových předmětů po obchodní pobočku výrobce oken.

V případě podchodu Brada připustil, že si radnice do zadání soutěže na nájemce může dát požadovanou skladbu provozoven.

Město by se podle něho chtělo pustit do opravy do konce tohoto volebního období v roce 2026.

„Uděláme maximum pro to, abychom to udělali co nejdříve, ale nemáme ještě časový harmonogram ani stavební povolení. Zatím přesný termín nevíme,“ upozornil Brada.