Kraj chce vytvořit nové „ekonomické srdce“ pod zlínskou sportovní halou

Využití prostoru řeší primárně jako jeho majitel magistrát. Předloni v urbanistické soutěži vybral návrh, který počítá s deseti většími domy, v nichž by byly hlavně byty a kanceláře. Záměr by se měl během letoška upřesnit a do konce roku má vzniknout územní studie, která poskytne rámec pro budoucí zástavbu.

„Společně s městem, univerzitou a dalšími odborníky hledáme řešení, jak z tohoto místa udělat progresivní čtvrť, která by se mohla stát novým ekonomickým srdcem kraje,“ naznačil náměstek hejtmana David Vychytil.

Stávající Technologické inovační centrum se nachází ve 23. budově baťovského areálu, určené je však především menším společnostem. „Velkou firmu tam nedostaneme, není tam klimatizace ani další technologické zázemí,“ řekl Vychytil.

Podle něho by nové centrum mohlo být v jednotkách budov, což bude záležet i na tom, jaké se podaří kraji sehnat dotační peníze. Kraj by mohl být přímo investor či spoluinvestor. Nové objekty by byly vybaveny moderními technologiemi, neměla by chybět internetová 5G síť či datová centra.

„Máme předběžný zájem od firem, které požadují tisíce metrů čtverečních. Zatím jsou jenom české, mohly by však být i nadnárodní,“ doufá Vychytil.

Podle architektů má vzniknout deset budov

Radnice se tomuto nápadu nebrání. „Taková investice je zajímavá, byla by škoda ji nevyužít. Ještě o tom jednáme. Mohlo by to znamenat větší příležitost ohledně zaměstnanosti, dostali bychom tak i technologické firmy do centra města,“ reagoval náměstek primátora Pavel Brada.

Například v Brně funguje Jihomoravské inovační centrum. Něco podobného by mohlo být i ve Zlíně. Je třeba to však ještě řešit i s autory vítězného návrhu na zástavbu území. Jejich odborný postoj bude zřejmě klíčový.

„Potřebujeme od kraje dostat detailnější informace o tom, pro kolik lidí a automobilů by to mělo být, jakou má představu o metrech čtverečních. Může to být trochu specifická funkce pro toto území,“ podotkl architekt Luděk Šimoník z brněnské kanceláře AXXI, jejíž návrh v soutěži zvítězil.

Pokud by vše dopadlo, jak si kraj přeje, pod halou by mohly vyrůst budovy, v jejichž jedné části by byly firmy, ve druhé restaurace a jiné služby, v horní byty. Vše by tak bylo soustředěno v jednom místě, což by mohlo být pro technologické a inovační společnosti lákavé.

Podle vítězného návrhu má pod sportovní halou vyrůst celkem deset velkých budov. Dvě ve spodní části mají sloužit zejména kancelářím, střední tři řady mají být pro byty, v jedné horní má být muzeum veteránů a ve druhé pak sportovní hala s podzemním parkovištěm. Už loni ale přišly požadavky na úpravy záměru. Týkaly se většího počtu parkovacích míst, větší budovy pro muzeum, ubytování pro studenty, zeleně i možného propojení stávající a nové sportovní haly či snížení výšky navržených domů a tím i množství bytů.

„To nevidíme jako moc reálné. Dává nám smysl nechat budovy v takové výši, v jaké bylo navrženo,“ řekl Brada.

Univerzita potřebuje nové koleje

Muzeum veteránů chce postavit podnikatel Ladislav Samohýl, který původně navržený objekt považoval za příliš malý. Požadoval alespoň sedm tisíc metrů čtverečních. „Řekli jsme, že se to tam za určitých podmínek vejde, a budeme dál vysvětlovat panu Samohýlovi, jaká je naše představa,“ naznačil Šimoník.

Propojení hal by podle něho bylo žádoucí. V tomto případě by architekti měli vědět, kdo bude halu využívat především, aby vyhověli požadavkům uživatelů. Proto se potkají i se zástupci sportovních oddílů.

Na jaře by měli autoři návrhu dostat kompletní požadavky a do konce roku pak uzavřít studii s regulačními prvky. Pak se město rozhodne, jak bude postupovat dál. Může být investorem některých částí, nebo se bude domlouvat se soukromými subjekty, Zlínským krajem nebo Univerzitou Tomáše Bati, jež by tam chtěla mít koleje a 200 až 250 lůžek.

„Je patrný nedostatek bydlení pro studenty doktorských programů, zahraniční studenty a zaměstnance nebo zahraniční krátko a střednědobé hosty univerzity,“ uvedla před nedávnem mluvčí zlínské univerzity Petra Svěráková.

Podle Brady by se mohlo v území pod halou začít stavět do pěti let. Výstavba by se dala rozdělit i do úseků, například po dvou budovách. „Existuje i varianta, že by to postavil jeden subjekt. A to v případě, že by byla investorská soutěž,“ dodal Brada.