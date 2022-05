Provoz houstne, agresivita také. Ve Zlínském kraji vzrostl počet nehod

Přestože jsou problémy známé, policie se na ně zaměřuje a průjezd městy se mění na bezpečnější, počet dopravních nehod roste. Za desetiletí o 49 procent. Zatímco v roce 2012 se na území kraje stalo 3 023 nehod, v roce 2021 to bylo 4 513.

„Naše data potvrzují, že komunikace ve městech, a to včetně parkovišť, jsou nebezpečné kvůli vysoké koncentraci dopravy,“ potvrdil Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny, která statistiku nehodovosti spravuje.

Jen za první tři měsíce letošního roku se v kraji stalo víc než tisíc nehod, které si vyžádaly nejméně čtyři oběti. Další tři mrtví a tři vážně zranění lidé pak do statistiky přibyli v dubnu.

Tři ze čtyř smrtelných zranění, která se stala letos od ledna do března, se připisují rychlé jízdě, jedno jízdě v protisměru. Vážným zraněním některého z účastníků provozu skončilo 16 kolizí. Což znovu potvrzuje, že největší roli při nehodách hraje lidský faktor. Technická závada na vozidle letos ještě žádné zranění nezavinila, za celý loňský rok kvůli ní utrpěl vážné poranění jeden člověk.

Všechny nehody eviduje Centrum dopravního výzkumu, které vychází také z údajů od policie.

Agresivní jízda je zbytečná, míní expert

Chování řidičů ve Zlínském kraji se negativně odráží v několika různých statistikách. Například z průzkumu České asociace pojišťoven vyplývá, že jsou na tom vůbec nejhůře z České republiky, pokud jde o dávání přednosti v jízdě. Tuto povinnost porušuje téměř čtvrtina řidičů. Kromě toho nerespektují rychlostní limity a neudrží nervy na uzdě, když mají jet za pomalejším autem. To vadí 42 procentům řidičů, reakcí pak je agresivní předjetí a sešlápnutí plynového pedálu.

„Agresivní jízda je úplně zbytečná a velmi nebezpečná. Na trasách, které člověk jezdí po Zlínském kraji, nažene kolik? Dvě tři minuty. Kvůli tomu riskuje zdraví své nebo někoho jiného,“ reagoval krajský koordinátor Besipu Zdeněk Patík.

Besip i dopravní policie loni oslovily veřejnost s preventivní kampaní, která bude letos pokračovat. „Člověk by měl sám sobě sáhnout do svědomí a uvědomit si, co riskuje. Zpravidla takovou jízdu odskáče někdo nevinný, chodec nebo spolujezdec, a řidič s tím pak bude muset po zbytek života žít,“ dodal Patík.

O snížení počtu nehod se snaží i města. Lídrem jsou Otrokovice, které chtějí na svém katastru zajistit nulovou statistiku smrtelných nehod. Proto postupně budují zóny s omezenou maximální rychlostí, upravují a osvětlují přechody pro chodce nebo přidávají místa, kde mohou bezpečně přejít. Vychází z myšlenky, že řidič může udělat chybu, ale cesta by mu měla zabránit v tom, aby měla fatální následky.

Vliv na počet nehod má rostoucí počet aut

Zmírnění následků a počtu nehod si odborníci slibují od změn v autoškolách. Jejich žáci teď mají k dispozici i simulace reálných situací, ke kterým v dopravě dochází. Ne všechny totiž mohou zažít při praktických jízdách s instruktorem. Cílem je zvýšit jejich schopnosti řešit problémy.

„Řidiči do pěti let praxe jsou nebezpečnější z několika důvodů a skutečně bourají častěji. Animace a videa jim mohou pomoct, z toho, co jsem viděl, je tam třeba jízda v mlze nebo některé kolizní situace, to je určitě prospěšné,“ míní Patík.

Vliv na počet nehod má samozřejmě intenzita silničního provozu, která se dlouhodobě zvyšuje a aktuálně je v zemi tolik registrovaných vozidel, že připadá jedno na každého dospělého. Také to eviduje Generali Česká pojišťovna.

Nehodovost roste téměř ve všech krajích. První místo v absolutním počtu nehod si opakovaně drží Praha (17 492). Druhý je Středočeský kraj (14 945), třetí Ústecký kraj (11 225). Zlínský kraj figuruje v lepší polovině tabulky. Na Karlovarský kraj, který je co do počtu nehod nejbezpečnější, ale hodně ztrácí. Tady se loni bouralo jen 2 400krát.