Iontové nápoje pro popeláře i řidiče, firmy pomáhají lidem zvládat vedro

„Když teploty přesáhnou 28 stupňů, tak většinou už kropíme,“ přiblížil ředitel zlínských technických služeb Jakub Černoch. „Začínáme každý den kolem poledne, denně jsou to tři cisterny, každá má obsah osm tisíc litrů.“

Voda v ulicích dočasně sníží prašnost, vysokou teplotu i koncentraci toxického přízemního ozonu, který znečišťuje ovzduší. Někde se také snaží při extrémnějších teplotách zlepšit pracovní podmínky zaměstnancům, a to v nejrůznějších profesích. Vždyť v minulém týdnu bylo i 36 stupňů Celsia.

To netěšilo popeláře, kteří směnu stráví na ostrém slunci na stupátku vozu. „Mají nelehkou práci. Proto dostávají kromě běžných nápojů ještě i ochranné iontové nápoje,“ zmínil Černoch. Ty díky svému složení snižují únavu, zvyšují výkonnost a zkvalitňují regeneraci. „Nabízí se jezdit v noci, za to bychom byli rádi, ale nemůžeme kvůli nočnímu klidu,“ vysvětlil Černoch.

Hasiči zažívají krušné minuty a hodiny, když ve vedrech zasahují u požárů. Na výjezdy vozí více vody, kterou jim přes léto vedení nakupuje ve větším množství. A když už nehrozí nebezpečí, mohou si většinou odložit trojvrstvé kombinézy a být jen v tričku.

„Také u dopravní nehody se po vykonání prvotních prací, kdy se můžou poškrábat o plech a zranit o sklo, ozve věta velitele zásahu, že povoluje sníženou ochranu, aby se kluci nepřehřívali,“ přiblížil mluvčí zlínských hasičů David Martinec.

„Když hasí, tak se na místo vysílá další člověk, který jim přiveze vodu. Po zásahu vypijí litr a půl tekutiny najednou,“ doplnil.

Zmrzlina, klimatizace, ventilátory

Většina zaměstnavatelů své lidi podporuje v parných dnech právě tekutinami, což se týká také nemocničního nezdravotnického personálu, tedy kuchařů či řidičů. Zdravotníci mají na odděleních několik zdrojů pitné vody. A tam, kde není klimatizace, jsou ventilátory.

„Během prázdnin je každoročně omezován v rámci možností plánovaný nemocniční provoz, takže je v nemocnici méně zdravotníků i pacientů. To koresponduje i s tím, že se obtěžující horko netýká tolika lidí,“ nastínila mluvčí zlínské krajské nemocnice Dana Lipovská.

Také řidiči zlínského dopravního podniku dostávají iontové nápoje v sáčku s tím, že si je sami namíchají. „Dopravní společnost kromě toho rozdává při venkovních teplotách nad 30 stupňů balené vody s hořčíkem řidičům vozů, které nejsou vybaveny klimatizací,“ upřesnil mluvčí dopravního podniku Vojtěch Cekota. „A dispečerská služba rozváží balené vody i na konečné stanice, kde jsou v ledničkách řidičům k dispozici.“

Ve zlínské Kovárně Viva mohou zaměstnanci kromě nápojů ochutnat v jídelně zmrzlinu a v areálu využít dvě mlžné sprchy. „Tyto benefity nabízíme už několik let, zaměstnanci jsou na ně zvyklí a zvláště zmrzlina je velmi oblíbená. Její příchutě se mění každé dva dny. Vždy jde o kombinaci ovocné a smetanové,“ uvedla mluvčí Kovárny Viva Kateřina Martykánová.

„Lidé dnes nemůžou na stavbách dělat normálně. Kupujeme jim balené vody, začínáme dříve a děláme delší polední přestávky,“ vypočítal člen správní rady zlínské stavební společnosti Pozimos Jiří Havlík.

„Oproti loňskému roku jsme měli pěkný červen a dobře vypadá i červenec,“ přiblížil Karel Havlíček, ředitel městské firmy Steza, která ve Zlíně provozuje kryté lázně i koupaliště Panorama a Zelené.

Uprostřed minulého týdne obě koupaliště navštívily skoro tři tisíce lidí. Letos by to mohlo být celkově přes 50 tisíc, loni to bylo 45 tisíc. „Když je větší teplo, je i více plavčíků, aby se mohli pravidelně střídat,“ sdělil Havlíček. Plavčíci mají také mimořádné příspěvky ve mzdách, pokud jsou teploty obzvláště vysoké.

Podle meteorologů by měly teploty kolem třicítek panovat i v tomto týdnu. Například zítra vystoupá teploměr na 29 stupňů, v sobotu ještě o stupeň výš.