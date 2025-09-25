Pionýrská louka, někdejší Maxmiliánův dvůr, je součástí Podzámecké zahrady, která je stejně jako arcibiskupský zámek a Květná zahrada zapsaná na seznamu UNESCO.
Louku spravuje krajská Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, využívají ji i další kroměřížské školy a někteří sportovci. Stav areálu je neutěšený, v posledních letech se nedělaly žádné zásadní opravy.
„Naším cílem je obnova funkčnosti areálu tak, abychom neohrozili jeho historický ráz, ale abychom v něm zároveň vytvořili zázemí pro sportovní i kulturní akce pro občany i školy,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.
Kroměříž chystá volnočasový areál ve Vážanech a opravu Pionýrské louky
Proměna má začít příští rok, předpokládané náklady jsou přes 65 milionů korun. Kroměříž zaplatí deset procent, maximálně však sedm milionů korun.
V areálu se nacházejí tři zchátralé volejbalové kurty, letité hokejbalové hřiště a dva nefunkční tenisové kurty. Mezi volejbalovými hřišti a historickým oplocením jsou umístěny mobilní buňky zázemí, které jsou ve špatném stavu.
Vedle hřišť je asfaltová běžecká dráha na 100 metrů, na kterou navazuje běžecký okruh nepravidelného tvaru. Uvnitř něj je travnatá plocha, která má sloužit pro závody koní, fotbal, lukostřelbu či rybářské závody.
Maxmiliánův dvůr byl dokonalý statek, dnes chátrá a připomíná pionýry
Mezi objektem Maxova dvora a oválem je dráha s doskočištěm pro skok daleký, v severním rohu pak je plocha pro vrh koulí. Mezi stromy u Maxova dvora se nachází výběh pro koně.
Záměr počítá s demolicí stávajících objektů. Místo nich bude postavena nová zděná budova se zázemím. Počítá se s vybudováním nového hřiště s umělým povrchem pro hokejbal či lakros.
Místo tří volejbalových hřišť vzniknou dvě multifunkční plochy s umělým povrchem vhodná pro volejbal, nohejbal či badminton.