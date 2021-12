Když se ředitel divadla pohádá s manželkou, vznikne zábava pro diváky

Scénář napsal Michálek a do hlavních rolí obsadil sebe a svoji životní partnerku. Premiéra ve zlínském divadelním klubu Dílna se uskuteční v pondělí 27. prosince v 17 hodin.

I když název nového titulu svádí k domněnce, že ve Zlíně dojde na činoherní pokračování slavného filmu Válka Roseových, zdání klame. Divadelní pár jen přeformuloval název oblíbeného filmového hitu do vlastní podoby, a i když podobně jako film nabídne směs sarkasmu a černého humoru, na žádné drama nakonec nedojde.

„Je to pozvání k nám do kuchyně,“ prozradil Michálek. „Velkou měrou jsem při psaní čerpal z našeho manželství. Ale co je skutečnost a co fikce? To nechám zahaleno tajemstvím.“

Pro autora je chystaná premiéra nadlouho nejspíš jeho posledním zlínským projektem. Michálek převezme od února místo rektora na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) a ve funkci divadelního ředitele setrvá jen do konce června 2022.

Zlínská radnice coby zřizovatel Městského divadla vypíše v lednu výběrové řízení na nového ředitele, a i když Michálek naznačil snahu spolupracovat se souborem i nadále, forma pokračování je krajně nejistá.

„Jsem nesmírně rád za Michálkovo rozhodnutí působit do konce sezony současně ve funkcích rektora a divadelního ředitele, ale osobně si nedokážu představit jeho další aktivní působení ve Zlíně,“ říká primátor Zlína Jiří Korec. „Odpovědnost za obě funkce je velká.“

Ředitel přislíbil pomoc svému nástupci při zapracování. Co se týče Michálkovy politické kariéry ve Zlíně, zastupitelem města za STAN zůstane i nadále. „Oddechl jsem si, když jsem uslyšel právní rozbor, že souběh funkcí vysokoškolského rektora a městského zastupitele je možný,“ přiznal ředitel.

Michálkův odchod možná zanedlouho změní i složení uměleckého souboru. Jeho partnerka naznačila, že přesun za manželem do Brna je jednou z variant. „Jsme na začátku debat o budoucnosti a jedna z možností je společný odchod do Brna, snad v létě o prázdninách,“ poznamenala Liďáková. „Momentálně ale nemám jistotu v žádné z možností.“

Zbývá několik posledních lístků

Michálek je autorem několika divácky úspěšných her, pro zlínské divadlo napsal tři satirické kabarety Ovčáček čtveráček, Ovčáček miláček a Jednou budem dál, za rozhlasovou hru Domeček získal v roce 2012 Cenu Alfréda Radoka. I jeho nejnovější počin Válka Roseových nebude! má ambice stát se mimořádně úspěšnou hrou.

„Ředitel zvolil chytlavé téma, každý se rád podívá pod pokličku manželů odvedle,“ podotkla mluvčí divadla Veronika Jurčová. „Zájem o novinku, která má nejblíže ke stand-up komedii, je velký. Úspěch se dá očekávat, zbývá několik posledních lístků.“ Přestože je chystaná premiéra zahalena tajemstvím, Liďáková naznačuje, že o smích v ní rozhodně nebude nouze.

„Bez humoru by to ve vztahu nešlo,“ upozornila. „Potřebujete mít nadhled a dělat si legraci ze sebe i z partnera. Je to zrcadlo nastavené jak nám oběma, tak ženskému a mužskému světu jako takovému. Pro mě osobně jde o jistý způsob očisty.“