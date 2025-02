Řidičům v MHD je zima, balí se i do deky. Chtějí omezit nástup předními dveřmi

Až jich bude více, chce ji její iniciátor Petr Jurásek předat vedení dopravního podniku i měst Zlína a Otrokovice, jež jsou majitelé společnosti.

„Opakované otevírání předních dveří způsobuje výrazné ochlazení interiéru, což vede ke snížení komfortu cestujících a hlavně řidičů a může negativně ovlivnit zdravotní stav zejména starších osob, dětí a nemocných,“ uvádí se v petici.

Píše se v ní také, že to může vést ke snížení soustředěnosti šoféra a jeho komfortu, což zvyšuje riziko nehod. A že musí v kabině více topit, což znamená zvýšené náklady.

„Přední dveře bychom nadále otvírali zdravotně postiženým a těm, kdo to potřebují,“ poznamenal Jurásek. Jinak petice žádá, aby se od začátku listopadu do konce března dveře neotvíraly.

Podle Juráska nebývají vozy v dobrém technickém stavu a táhne jimi dovnitř, i do kabiny řidiče. „Vozy netěsní, jsou staré. Někteří řidiči jezdí zabalení v dekách. Každý rok se to řeší s odbory a neúspěšně. Letos mě to přestalo bavit, tak jsem napsal petici,“ zmínil Jurásek, podle něhož petice míří hlavně na město Zlín.

Vedení podniku zatím nereagovalo

Nástup předními dveřmi je zakotvený v přepravních podmínkách, které schvalují majitelé, tedy města. Podle podmínek nastupují cestující po 21. hodině pouze předními dveřmi a ukazují jízdenku nebo jiný doklad. Jurásek ovšem podotýká, že řidič nemá čas doklad podrobně prohlédnout, navíc stále více lidí platí kartou až ve voze. Proto si myslí, že by černých pasažérů nepřibylo a dopravní podnik by neměl ztráty na jízdném.

„Petici jsme zaznamenali. Zatím k ní nemáme bližší informace, o které jsme požádali vedení dopravní společnosti. Jakmile je budeme mít, tak se můžeme blíže vyjádřit,“ reagoval zlínský primátor Jiří Korec.

„Nedokážu posoudit, zda to jsou relevantní požadavky, ale myslím si, že by měli mít řidiči zajištěny komfortní podmínky pro výkon svého povolání,“ míní starostka Otrokovic Hana Večerková. „Peticí by se mělo zabývat vedení dopravní společnosti a řádně ji se zaměstnanci projednat,“ domnívá se.

Redakce MF DNES oslovila vedení Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, které zatím nereagovalo, a také některé další řidiče. Ti s peticí souhlasí.

V zimě bunda a čepice

„Když jsou brzy ráno venkovní teploty pod nulou, je problém dostat teplotu v kabině nad 10 stupňů, než vyjde slunce. Je tam vyloženě zima. Řidiči musejí jezdit v bundě a čepici,“ popsal řidič Matěj Velikovský.

„Omezení nástupu předními dveřmi v zimním období by mohlo mít za následek snížení nemocnosti řidičů. Nejde jen o chřipku a rýmu, ale i o pohybový aparát. Řidiči mívají problém se zády,“ doplnil.

„Hlavně ve velkých zimách to člověk cítí. Chytávala jsem záněty do ramene a do lokte, bylo to bolestivé. Proto jezdím s hodně vrstvami oblečení,“ sdělila řidička, která si nepřála zveřejnit jméno.

Řidiči doplácejí za teplo

Řidiči si stěžují i na to, že jsou omezování spotřebou. Říkají, že pokud v trolejbuse více topí, spotřebují větší množství elektrické energie a při překročení limitu jim to je strženo z výplaty. Podle Juráska jedna z řidiček doplácí i přes tisíc korun měsíčně, aby měla v kabině teplo. „Proto v trolejbusech, do kterých táhne, nemůžeme topit celou směnu,“ tvrdí Jurásek.

Petice je k podepsaní v elektronické podobě, vedení města a dopravního podniku ji oficiálně ještě nedostalo. „Chápu, že pro řidiče je velmi nepříjemné neustálé větrání,“ uvedla pod peticí Marcela Němcová.

Odbory požadavek řidičů nepodpořily. V dopravním podniku pracuje zhruba 180 šoférů.